影／大湖公園草地「鬼剃頭」 公園處將讓它輪休

北市內湖區大湖公園近捷運站的草地，因使用率高又常辦搭設舞台的活動，導致本該油綠綠的草皮變得光禿禿；議員李明賢接獲民眾與當地秀湖里長謝明毅陳情，今天與公園處會勘並建議讓草皮「輪休」；公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，將規畫辦理，預計4月先在小範圍試辦。

根據公園處資料，近2年來大湖公園每年被租借辦理大型舞台或多人活動約26、27次，每年5到11月場次較多，平均每月都2場大型活動如演唱會等；公園處也粗估大型活動最多每小時可達3000人次使用草皮，而平時假日則有500到1000人次在草地活動。

李明賢表示，明明大湖公園使用地毯草，與大安森林公園、南港公園是一樣的，卻容易枯死光禿，除了大型活動讓草地有大型機具搭設舞台得頻率過高，每逢假日公園人潮都不少，還有人搭帳棚、鋪墊子野餐等，靠落羽松區的草地也因常被踐踏，導致出現鬼剃頭的光禿土地，草皮根本難以休養。

李明賢說，公園處每年動用年度綠化工程修復只是治標，他建議要治本可讓草皮能輪休不外借，可參考棒球場每年利用休賽期間養草的方式；但因公園有遊憩用途，不可能全區養草，因此可分區塊分時段養草。

謝明毅則說，不少民眾都抱怨草不見、公園變難看等，讓他很困擾，他每年都請市府協助加強綠化，卻因經費有限，綠化效果也有限，今年還是老樣子，3月回暖多日了，有草地老早光禿成土塊。

宋馥華指出，大湖公園遊憩人潮很多，若圍住得養護區域過大，恐怕惹民怨；公園鄰近捷運站、最容易光禿大片草地，約7900平方公尺，應該可圍養約四分之一到三分之一的範圍，於每年3、4月生長期輪休，禁止進入、外借，藉此有效讓草地恢復生機。