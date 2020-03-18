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地方憂心防疫！黃偉哲呼籲中央將大學生列入出國禁令

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）建議中央盡快將大學師生納入出國禁令中。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（中）建議中央盡快將大學師生納入出國禁令中。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎境外移入確診病例逐漸上升，昨天台南一大學生也確診染病，台南市長黃偉哲今天呼籲，中央流行疫情指揮中心應盡快將大學師生納入出國禁令，否則「新北林姓里長出國有罪、學生出國沒事，可能讓人覺得不太公平，也覺得標準不一」。

南部2所國立大學多名師生停課，台南市長黃偉哲認為，大學師生趴趴走的情況，都比中小學嚴重，既然高中以下都已禁止出國了，呼籲中央流行疫情指揮中心也應禁止大學生出國，畢竟大學生的活動性和接觸面更大、更多元，希望中央慎重考慮此時國內的大專院校師生是否不要出國。

黃偉哲指，基於升學、學術理由出國是否造成額外的防疫負擔，我們需要進一步確認，如果新北林姓里長出國有罪、學生出國沒事，可能讓人覺得不太公平，也會讓國人認為標準不太一樣，除了呼籲大家不要出國旅遊之外，希望中央流行疫情指揮中心將風險更高的大學師生也納入出國的禁令中，以免造成防疫缺口。

出國 疫情 大學生

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