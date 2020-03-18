劉志光接任北市社會局長 聯醫長照背景受矚目
北市聯醫中興院區院長劉志光將接任北市社會局長，目前暫代局長的台北市副市長蔡炳坤表示，劉志光的醫療背景及推動長照經驗，有助於社政衛政合作，預計4月1日上任。
台北市社會局前局長陳雪慧因健康因素請辭，由副市長蔡炳坤兼代。蔡炳坤表示，社會局長第一階段遴選有十多人報名，進入決選的有7人，昨天決選完成，台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光脫穎而出。
蔡炳坤指出，台北市人口高齡化快速，長照為社會局工作重點，劉志光的醫療背景、長照、社區醫療照護等經驗受到矚目，有助衛政與社政結合。
蔡炳坤表示，目前正在跑人事程序，劉志光預計4月1日上任。
劉志光為台灣大學醫學士、美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理碩士、輔仁大學商學研究所博士，歷任台北市立聯合醫院外科醫療部主任、陽明大學教學醫院外科學科主任等。
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