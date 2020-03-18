劉志光接任北市社會局長 聯醫長照背景受矚目

北市今年目標完成1100件包租代管，最近招標只找到1家媒合業者，外界憂心能否順利達標。而民進黨北市議員吳沛憶發現，北市社會住宅政策跳票，擬用包租代管補足戶數，但作為施政目標的「府級」策略地圖，卻未列入包租代管，她質疑居住正義已被「放生」。

2020-03-18 00:09