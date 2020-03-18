新北就4大業者紓困 市場租金8折、降BOT權利金

新冠肺炎全球流行，影響經濟活絡，新北市經發局盤點境內業者困難進行紓困，包括公有市場、商圈及觀光工廠、商場及旅館業的BOT案，以及製造業。紓困方案有新北公有市場租金8折、BOT案朝依約權利金打8折等努力，並提供「活絡新北市商圈振興補助計畫」，商圈組織可申請補助經費辦理「戶外」活動。

針對公有市場，新北市經發局市場處祭出新北公有市場租金8折，共有38座公有市場、攤商數約3480攤可受惠。2月底起，推出為期1個月，攤商在「來新北逛菜市」、PChome及蝦皮購物網路平台增設專區，提供商品9折優惠。

針對商圈及觀光工廠，市府提供「活絡新北市商圈振興補助計畫」，商圈組織可於4月15日前申請補助經費辦理戶外活動，帶動商圈觀光人潮及消費商機。

經發局表示，商場及旅館業的BOT案業者反映需要紓困，經發局與業者契約中有內建機制，當營收降低到一定程度時，權利金可繳70%或80%，目前會朝向使用此機制，視今年營收狀況調整明年收取的權利金。

新北市政府3月5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」第1次會議，當時經發局就針對製造業初步調查，疫情對新北製造業的衝擊以電子、金屬加工、電腦及周邊設備及生技等產業影響最大，主因為原物料供應短缺及訂單減少。

經發局表示，至3月中，共計聯繫232家廠商，有重大影響的佔20%，缺原物料佔20%，急需資金補助的佔7%。經發局表示，經濟部目前已針對製造業紓困成立單一窗口產業競爭力中心，因各產業問題錯綜複雜，新北將整合廠商具體缺原物料的內容及原因分析，確認問題後請該中心協助調處。

此外，另經發局與東森得易購合作，在東森購物平台建置「新北專區」，協助商圈業者與觀光工廠產品上架電商平台。經發局也在3月16日與台灣網商協會召開會議，研擬成立電商顧問服務團。