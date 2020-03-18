戴口罩也要顧時尚 北市高職自製口罩套展實力

因應新冠肺炎防疫，口罩供不應求，技術型高中專題實作結合時事議題，打造時尚口罩布套，以延長口罩期效。北市教育局與興采實業股份有限公司、亞東技術學院、技術型高中設有家政群等校，辦理產學合作計畫，鼓勵學生自製防疫口罩布套。台北市副市長黃珊珊今也出席記者會，穿上時裝，戴上時尚口罩套，致詞時表示「現在一個口罩戴三天，現在可以戴五天，但還是要注意衛生」，呼籲大家注意防疫。

黃珊珊表示，技職教育是台灣的重要根本，必須要發揚光大，讓這些人才成為台灣基石。對於這次專題成果，黃珊珊說，大家把防疫變得很時尚、快樂，也笑稱自己一個口罩戴三天，現在可以戴五天，但還是要注意衛生，照顧好自己、家人，保護好台灣同胞。

記者會上，稻江護家流行服飾科、喬治高職時尚造型科及育達高職時尚造造型科學生穿上自身設計服裝，以及時尚口罩套大走伸展台。其中一名自丹麥來台交換一年的喬治高職學生，更穿戴「我愛台灣」的口罩套，吸引眾人焦點。喬治高職時尚造型科副主任林曉華表示，這位外籍學生對台灣文化非常有興趣，他也非常喜歡這個口罩套。