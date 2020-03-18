快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴口罩也要顧時尚 北市高職自製口罩套展實力

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
來自丹麥的喬治高職外籍交換學生穿戴「我愛台灣」口罩套。記者趙宥寧／攝影
來自丹麥的喬治高職外籍交換學生穿戴「我愛台灣」口罩套。記者趙宥寧／攝影

因應新冠肺炎防疫，口罩供不應求，技術型高中專題實作結合時事議題，打造時尚口罩布套，以延長口罩期效。北市教育局與興采實業股份有限公司、亞東技術學院、技術型高中設有家政群等校，辦理產學合作計畫，鼓勵學生自製防疫口罩布套。台北市副市長黃珊珊今也出席記者會，穿上時裝，戴上時尚口罩套，致詞時表示「現在一個口罩戴三天，現在可以戴五天，但還是要注意衛生」，呼籲大家注意防疫。

黃珊珊表示，技職教育是台灣的重要根本，必須要發揚光大，讓這些人才成為台灣基石。對於這次專題成果，黃珊珊說，大家把防疫變得很時尚、快樂，也笑稱自己一個口罩戴三天，現在可以戴五天，但還是要注意衛生，照顧好自己、家人，保護好台灣同胞。

記者會上，稻江護家流行服飾科、喬治高職時尚造型科及育達高職時尚造造型科學生穿上自身設計服裝，以及時尚口罩套大走伸展台。其中一名自丹麥來台交換一年的喬治高職學生，更穿戴「我愛台灣」的口罩套，吸引眾人焦點。喬治高職時尚造型科副主任林曉華表示，這位外籍學生對台灣文化非常有興趣，他也非常喜歡這個口罩套。

T FASHION時尚基地理事長溫筱鴻現場也拿出新秀設計師的服裝作品，並為北市副市長黃珊珊、北市教育局長曾燦金以及中等教育科長諶亦聰穿上，更大方走上伸展台，展示台灣設計「軟」實力。

因應新冠肺炎防疫，口罩供不應求，技術型高中專題實作結合時事議題，打造時尚口罩布套，以延長口罩期效。記者趙宥寧／攝影
因應新冠肺炎防疫，口罩供不應求，技術型高中專題實作結合時事議題，打造時尚口罩布套，以延長口罩期效。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長黃珊珊今也出席記者會，穿上時裝，戴上時尚口罩套。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長黃珊珊今也出席記者會，穿上時裝，戴上時尚口罩套。記者趙宥寧／攝影

口罩 北市

延伸閱讀

北市府籲中央儘快提升邊境管制 禁止外國人入境

北市傳出有里長揪團遊釜山 民政局：6月底前活動全取消

拼防疫 北市府呼籲中央：應做短期嚴格的邊境管制

師生出國禁令沒有法源？ 黃珊珊：健康比較重要

相關新聞

看偶像劇「用九柑仔店」原型人物 漫畫原稿展海大登場

由本土漫畫改編的熱門偶像劇「用九柑仔店」播出後引起熱烈迴響，國立台灣海洋大學藝文中心特別舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，原...

戴口罩也要顧時尚 北市高職自製口罩套展實力

因應新冠肺炎防疫，口罩供不應求，技術型高中專題實作結合時事議題，打造時尚口罩布套，以延長口罩期效。北市教育局與興采實業股...

遭爆幽會已婚官員 王浩：協助輔導社福個案

台北市議員王浩被週刊爆料與北市社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任陳淑娟兩人多次前後進入一間位於大安區的華廈，王浩表示...

2局長荷蘭返台引質疑 桃市府：做好自主健康管理

桃園市議員「村長」詹江村議員近日頻指市府2名局長率團訪問荷蘭，返國後並未隔離，批防疫雙重標準；市府新聞處長詹賀舜今天回應...

北市社會局長出爐 聯醫中興院區院長劉志光接任

北市府社會局前局長陳雪慧過年前無預警請辭，引發熱議，如今《鏡周刊》爆料，是因台北市議員王浩為了幫「知己」、家暴防治中心主...

避免防疫缺口 台南蕭壟7名海外藝術家暫緩來台

為配合中央防疫政策，台南蕭壠國際藝術村3月初就將原定於上半年5月進駐的美國洛杉磯（加州）、德國及義大利共計7位外國籍藝術...

北市包租代管降級 議員質疑：居住正義被「放生」？

北市今年目標完成1100件包租代管，最近招標只找到1家媒合業者，外界憂心能否順利達標。而民進黨北市議員吳沛憶發現，北市社會住宅政策跳票，擬用包租代管補足戶數，但作為施政目標的「府級」策略地圖，卻未列入包租代管，她質疑居住正義已被「放生」。

換管止漏仍飄油味 內湖民怨：像住在加油站

北市內湖區成功路二段與新明路口油管滲漏，儘管中油最後換管止漏，但完工2周來，新明路一帶水溝飄出陣陣汽油味，附近居民抱怨像是「住在加油站」。中油公司桃園煉油廠副廠長季存厚表示，推測是先前漏油殘留在溝底，最快周末會刷洗水溝，1月內會改善。

三重危老平房 將變14層大樓

新北市三重區福德南段危老重建案歷經住戶意見整合後，昨天開工動土，基地東側緊臨淡水河，位處三重主要商業活動中心，將重建為地上14層的住商辦混合大樓。

反對區段徵收 社子島自救會揚言陳情「柯媽」

社子島開發案爭議不斷，不滿北市府對於社子島區段徵收條件，社子島自救會屢屢前往北市府抗議，不過都未獲北市府回應。社子島自救會昨發出聲明表示，在無計可施的情況下，將在本周日（22日）上午前往台北市長柯文哲的新竹老家，向柯文哲的母親何瑞英陳情，並邀何瑞英到社子島走一趟，了解真實居民處境。

汐止同興路、福德三路施工 今起封閉3年

為改善汐止塞車問題，新北市工務局今天起封閉同興路及福德三路部分路段施工，預計封路3年，用路人要改以中興路或南陽街與福德二路做為替代道路。

疫情衝擊商家 新北專區助轉型電商

捷運環狀線通車後受到新冠肺炎疫情影響，沿線商家生意未如預期，新北市經發局打算輔導店家透過電商平台上架到「新北專區」，並成立電商顧問服務團介入輔導。

熱門新聞

德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

汐止同興路與福德三路部分道路明封閉 預計3年完成施工

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

影／5片口罩1片出自台南 24小時不斷電拚出日產能202萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。