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遭爆疑與女官員幽會 王浩：處理選民陳情

中央社 / 台北18日電

媒體報導，國民黨台北市議員王浩與一名北市府女性官員幽會。王浩今說，是協助一名中年失婚婦女陳情案，才找女姓官員到場。

鏡週刊報導，前台北市社會局長陳雪慧1月底突然請辭，接獲爆料稱陳雪慧遭王浩逼退，原因是王浩要替一名北市府女性官員爭取社會局副局長職位，向陳雪慧請託遭拒，藉此逼她下台，並直擊王浩多次接此名女性官員到北市某大廈幽會。

王浩今天上午出面接受媒體聯訪時表示，日前接獲一名中年失婚婦女陳情，遇到監護權、贍養費等問題，因案件狀況特殊，涉及專業，才找市府女官員協助，並到個案家中了解狀況，曾建議個案到社會局立案，但對方不願意。

至於媒體拍到曾在大樓內開窗，王浩指出，是因個案家中有異味，且週刊報導內容，傷害到個案及市府官員，他不會介入市府首長人事案。

王浩被問及是否要對週刊提告時僅說，過去就曾告過媒體，他認為目前證據就是此名離職女首長的對話截圖。

王浩辦公室發聲明稿表示，台北市政府對人事案秉持公平、公正、公開原則，不是議員可影響。社會局曾赴研究室說明預算，是陳雪慧自行提出，非王浩強迫，有對話截圖可證。

聲明稿指出，週刊所指處所是陳情個案住處，因個案心情不好、足不出戶，要求王浩前往了解，個案為女性，又因家庭問題提出陳情，王浩邀家暴中心主任前往因應，報導內容與事實有差距。

北市 監護權 家暴

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