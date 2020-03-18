快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭爆幽會已婚官員 王浩：協助輔導社福個案

攝影中心 / 記者徐兆玄／即時報導
遭週刊爆料幽會已婚市府官員 ，王浩上午強調是因為有陳情個案住處在那，他才請家暴中心主任一同前往。記者徐兆玄／攝影
遭週刊爆料幽會已婚市府官員 ，王浩上午強調是因為有陳情個案住處在那，他才請家暴中心主任一同前往。記者徐兆玄／攝影

北市議員王浩被週刊爆料與北市社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任陳淑娟兩人多次前後進入一間位於大安區的華廈，王浩表示兩人是在協助輔導社福個案。王浩並在上午的記者會中發布3點聲明強調，第一，柯市府對於人事案向來秉持公平、公正、公開的原則，豈是區區一名小議員可以影響左右。柯市長對於議員的質詢，都有他自己的考量而不會照單全收，更何況是人事案。第二，議會是合議制，不管哪種議案均須經過議員的審查與同意，不是一位議員說了就算。社會局來研究室說明預算乙事，是陳雪慧自己提出的要求，而非本人強迫。此事有相關對話截圖可證。第三，周刊所指該處所，是一名陳情個案住處。因該個案心情不好，足不出戶，故要求本人前往了解相關事情。由於該個案為女性，又是因為家庭問題提出陳情。因此本人便邀家暴中心主任一同前往，作為因應。該周刊看圖說話、含沙射影的內容，與事實有極大差距。此事對該個案及協助之市府同仁甚為不公。

遭週刊爆料幽會已婚市府官員 ，王浩在上午的記者會中發布3點聲明。記者徐兆玄／攝影
遭週刊爆料幽會已婚市府官員 ，王浩在上午的記者會中發布3點聲明。記者徐兆玄／攝影

北市 家暴 性侵

延伸閱讀

北市社會局長出爐 聯醫中興院區院長劉志光接任

張益贍傳不倫戀 北市議員徐巧芯查出他蹺班幽會未請假

醫美診所搶口罩？王浩：一線醫護恐不夠用

台1線替代道路解塞 新豐房價飆車

相關新聞

看偶像劇「用九柑仔店」原型人物 漫畫原稿展海大登場

由本土漫畫改編的熱門偶像劇「用九柑仔店」播出後引起熱烈迴響，國立台灣海洋大學藝文中心特別舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，原...

戴口罩也要顧時尚 北市高職自製口罩套展實力

因應新冠肺炎防疫，口罩供不應求，技術型高中專題實作結合時事議題，打造時尚口罩布套，以延長口罩期效。北市教育局與興采實業股...

遭爆幽會已婚官員 王浩：協助輔導社福個案

台北市議員王浩被週刊爆料與北市社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任陳淑娟兩人多次前後進入一間位於大安區的華廈，王浩表示...

2局長荷蘭返台引質疑 桃市府：做好自主健康管理

桃園市議員「村長」詹江村議員近日頻指市府2名局長率團訪問荷蘭，返國後並未隔離，批防疫雙重標準；市府新聞處長詹賀舜今天回應...

北市社會局長出爐 聯醫中興院區院長劉志光接任

北市府社會局前局長陳雪慧過年前無預警請辭，引發熱議，如今《鏡周刊》爆料，是因台北市議員王浩為了幫「知己」、家暴防治中心主...

避免防疫缺口 台南蕭壟7名海外藝術家暫緩來台

為配合中央防疫政策，台南蕭壠國際藝術村3月初就將原定於上半年5月進駐的美國洛杉磯（加州）、德國及義大利共計7位外國籍藝術...

北市包租代管降級 議員質疑：居住正義被「放生」？

北市今年目標完成1100件包租代管，最近招標只找到1家媒合業者，外界憂心能否順利達標。而民進黨北市議員吳沛憶發現，北市社會住宅政策跳票，擬用包租代管補足戶數，但作為施政目標的「府級」策略地圖，卻未列入包租代管，她質疑居住正義已被「放生」。

換管止漏仍飄油味 內湖民怨：像住在加油站

北市內湖區成功路二段與新明路口油管滲漏，儘管中油最後換管止漏，但完工2周來，新明路一帶水溝飄出陣陣汽油味，附近居民抱怨像是「住在加油站」。中油公司桃園煉油廠副廠長季存厚表示，推測是先前漏油殘留在溝底，最快周末會刷洗水溝，1月內會改善。

三重危老平房 將變14層大樓

新北市三重區福德南段危老重建案歷經住戶意見整合後，昨天開工動土，基地東側緊臨淡水河，位處三重主要商業活動中心，將重建為地上14層的住商辦混合大樓。

反對區段徵收 社子島自救會揚言陳情「柯媽」

社子島開發案爭議不斷，不滿北市府對於社子島區段徵收條件，社子島自救會屢屢前往北市府抗議，不過都未獲北市府回應。社子島自救會昨發出聲明表示，在無計可施的情況下，將在本周日（22日）上午前往台北市長柯文哲的新竹老家，向柯文哲的母親何瑞英陳情，並邀何瑞英到社子島走一趟，了解真實居民處境。

汐止同興路、福德三路施工 今起封閉3年

為改善汐止塞車問題，新北市工務局今天起封閉同興路及福德三路部分路段施工，預計封路3年，用路人要改以中興路或南陽街與福德二路做為替代道路。

疫情衝擊商家 新北專區助轉型電商

捷運環狀線通車後受到新冠肺炎疫情影響，沿線商家生意未如預期，新北市經發局打算輔導店家透過電商平台上架到「新北專區」，並成立電商顧問服務團介入輔導。

熱門新聞

德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

汐止同興路與福德三路部分道路明封閉 預計3年完成施工

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

影／5片口罩1片出自台南 24小時不斷電拚出日產能202萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。