遭爆幽會已婚官員 王浩：協助輔導社福個案

台北市議員王浩被週刊爆料與北市社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任陳淑娟兩人多次前後進入一間位於大安區的華廈，王浩表示兩人是在協助輔導社福個案。王浩並在上午的記者會中發布3點聲明強調，第一，柯市府對於人事案向來秉持公平、公正、公開的原則，豈是區區一名小議員可以影響左右。柯市長對於議員的質詢，都有他自己的考量而不會照單全收，更何況是人事案。第二，議會是合議制，不管哪種議案均須經過議員的審查與同意，不是一位議員說了就算。社會局來研究室說明預算乙事，是陳雪慧自己提出的要求，而非本人強迫。此事有相關對話截圖可證。第三，周刊所指該處所，是一名陳情個案住處。因該個案心情不好，足不出戶，故要求本人前往了解相關事情。由於該個案為女性，又是因為家庭問題提出陳情。因此本人便邀家暴中心主任一同前往，作為因應。該周刊看圖說話、含沙射影的內容，與事實有極大差距。此事對該個案及協助之市府同仁甚為不公。 遭週刊爆料幽會已婚市府官員 ，王浩在上午的記者會中發布3點聲明。記者徐兆玄／攝影