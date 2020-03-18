齊心防堵新冠肺炎 新北宗教團體捐贈市府近2300萬元

繼新北市政府日前與新北各宗教團體簽署「防疫六大共同聲明」後，今板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等，再聯合捐款新北市防疫基金1865萬元，新北市長侯友宜今代表受贈並頒發感謝狀，目前新北宗教團體捐款基金已達2286萬5000元。

侯友宜表示，新冠肺炎疫情來勢洶洶，除感謝各宗教團體與市府並肩作戰，還給予宗教撫慰及捐贈物資及防疫基金。

這些善款都將補助給社區照顧關懷及兒少服務據點、銀髮俱樂部、課後照顧單位等，購買口罩、酒精、耳溫槍等防疫物資。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北宗教團體目前捐助防疫基金達2286萬5000元，其中板橋慈惠宮捐助1000萬、接雲寺600萬、深丘福德宮200萬、新北市佛教會121萬5千元。

承天禪寺及埔墘福德宮各捐100萬、新莊地藏庵50萬、新莊慈祐宮及金山財神廟各30萬、財團法人新北市北極宮20萬、石碇五路財神廟15萬、新莊武聖廟及淡水清水巖各10萬元。

板橋慈惠宮及接雲寺長年熱心社會教化及公益慈善，埔墘福德宮主委廖榮清表示，除支持市府防疫工作，廟方2018年也捐贈3輛老人接駁公車、2019年捐贈市府110件消防衣。