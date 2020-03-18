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2局長荷蘭返台引質疑 桃市府：做好自主健康管理

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃市府市府交通局長劉慶豐（最上排右二）、都發局長盧維屏（最上排右一）2月下旬飛荷蘭考察公共運輸、城市規畫建設，日前返台出席議會定期會開會。本報資料照
桃市府市府交通局長劉慶豐（最上排右二）、都發局長盧維屏（最上排右一）2月下旬飛荷蘭考察公共運輸、城市規畫建設，日前返台出席議會定期會開會。本報資料照

桃園市議員「村長」詹江村議員近日頻指市府2名局長率團訪問荷蘭，返國後並未隔離，批防疫雙重標準；市府新聞處長詹賀舜今天回應表示，2名局長是在2月19日至27至出國考察，回國時，荷蘭尚未列旅遊警示，不需居家檢疫，即使如此，基於防疫意識，2名局長都有確實做好自主健康管理措施。

這2名局長分別是市府交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏，2月下旬率團飛荷蘭考察公共運輸、城市規畫建設，因時值市議會臨時會開議，2人事先向議會請假，當時就引起議員關注，市議員黃婉如當時就憂心，市府官員應防疫優先，也不該在開議時出國。

近日歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，荷蘭旅遊警示不斷提升，台灣日前也有荷蘭境外移入確診個案，市議員「村長」詹江村就直言，市府2名官員從荷蘭考察返台，竟然就直接上班到議會開會，並無自主管理等，認為社會大眾緊盯新北里長，但卻是輕放局長。

詹賀舜解釋，荷蘭旅遊警示燈號是在3月11日提升至「第二級」（警示，Alert），入境的民眾要落實14天的自主健康管理，並在3月17日提升為「第三級」(警告，Warning），避免至當地所有非必要旅遊，即日起自該地區者返台者，須居家檢疫14天，2名局長是在旅遊警示前至荷蘭考察，因此不在居家檢疫的範圍內。

荷蘭 考察 旅遊警示

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