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北市社會局長出爐 聯醫中興院區院長劉志光接任

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光（左二）。 記者李承穎／攝影
台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光（左二）。 記者李承穎／攝影

北市府社會局前局長陳雪慧過年前無預警請辭，引發熱議，如今《鏡周刊》爆料，是因台北市議員王浩為了幫「知己」、家暴防治中心主任陳淑娟謀得社會局副局長官位，多次找社會局長麻煩，逼得陳雪慧受不了壓力請辭。陳雪慧這一辭，也讓社會局長懸缺長達1個多月，北市府為此啟動社會局長遴選作業，昨遴選結果出爐，確定由台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光接任，預計4月1日上任。

對此，北市府副市長蔡炳坤證實，社會局長遴選作業啟動後，總計吸引10幾人報名，從中選了7位進入最後的遴選面試，最後則是選中劉志光擔任社會局長。

實際上，台大醫學系畢業的劉志光，和市長柯文哲系出同門，不僅頂著醫學士學位，還有美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理碩士、輔仁大學商學研究所博士學位，曾擔任台大醫院泌尿科主任，中興醫院外科醫療部主任、聯合醫院外科醫療部主任、陽明醫院外科學科主任等職務。

據了解，由於劉志光具備「醫生」背景，且又是外科出身，讓柯文哲相當滿意，認為可以仿造前社會局長許立民的模式，因此雀屏中選。

有趣的是，北市府小內閣的「醫師」不少，除了柯文哲本人外，還包括衛生局長黃世傑、聯合醫院總院長黃勝堅，劉志光也成為市府第四位「醫師首長」；此外，民政局長藍世聰是高雄醫學院醫學系畢業，也同樣具備藥師資格。

此外，對於周刊爆料內容，蔡炳坤表示，會再做了解，主要是針對我們同仁的部分，如果是在上班時間，會了解是否有請假的問題；此外，陳主任本身是公務員，也會了解是否有執法上的疑慮。

劉志光表示，目前柯市長沒有批準，人事命令的行政流程還不完備，自己不便對外多說什麼。

至於當年在大學時期是否曾遇過柯文哲？劉志光則笑說，自己比柯市長大幾歲，算是柯市長的「學長」

北市 柯文哲 台大醫院

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