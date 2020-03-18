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避免防疫缺口 台南蕭壟7名海外藝術家暫緩來台

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供

為配合中央防疫政策，台南蕭壠國際藝術村3月初就將原定於上半年5月進駐的美國洛杉磯（加州）、德國及義大利共計7位外國籍藝術家進駐蕭壠時間延期至明年上半年，防堵台南市國際藝術交流成防疫破口。

文化局表示，成立於2013年的蕭壠國際藝術村，一直都是台南藝術交流國際化政策的重要指標之一，自成立當年起，每年都獲文化部藝術村營運扶植計畫最高額補助，年年取得優秀評比，每年全球徵件吸引超過350件申請，僅入選10組，競爭相當激烈。

由於國際交流密切，今年初新冠肺炎疫情爆發之初，蕭壠國際藝術村，每天即已密切注意疫情動向，2月初時便開始與當時尚未爆發疫情、目前卻均已通報為「三級警示」的美國洛杉磯、德國、義大利的藝術家聯繫洽談計畫變動的可能性。

3月初北部發生NSO合作之澳洲音樂家確診事件後，蕭壠第一時間果斷決定3組藝術家進駐時間全部延期。

文化局表示，雖然延期駐村會造成部分影響，但考量防疫優先，絕不讓城市的國際藝術交流成為防疫破口。近日境外移入案例急速增加，也證明市府超前決策是正確的判斷。

文化局表示，此次國際藝術家延期駐村已取得文化部的同意，文化部表示會全力支持及協助受補助單位辦理修正或延展進駐計畫。

蕭壠目前已和策展人積極協調上半年計畫，市長黃偉哲指示「台灣新銳藝術家優先」，邀請在地藝術家進駐，持續提供優質藝術展覽以饗國人。

台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供
台南蕭壟國際藝術村歐美藝術家暫緩來台。圖/蕭壟文化園區提供

藝術家 義大利 疫情

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