台中啟聰學校9身障生繪出生命力 作品感謝媽媽的愛

台中市立啟聰學校舉辦「微光燦爛．美力再現！」畫展，展出綜合職能科及美工科9名學生的作品，彰化縣伸仁紡織公司董事長白燦榮、廠內服裝設計師也到場欣賞，讚嘆學生們豐富的藝術創作力並洽談合作機會，希望將作品印製在T恤、毛巾等產品中。

啟聰學校校長林麗容表示，這次展覽由綜合職能科于昕蕎及美工科彭靖博、洪秉翔、王茗豪、楊鈞惠、張紫晶、梁智宣、洪芸心、許淑宜等9名身心障礙學生參展，他們美學藝術天分不容小覷，學校也積極開發學生就業市場，期望建立對身心障礙者友善的職場。

台中市教育局說，其中一名學生罹患粒線體缺陷，去年被確診為罕見疾病脊髓小腦動作協調障礙，她在畫作中表現獨到的世界觀，作品「北極熊－幸福的孩子」刻畫出媽媽照顧她的辛苦，自己則是趴在北極熊媽媽背上的「幸福的孩子」，希望透過畫作表達對媽媽的感謝。