快訊

訃聞滿版無人送：義大利疫情絕境「隔離孤獨死」

考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

看偶像劇「用九柑仔店」原型人物 漫畫原稿展海大登場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供

由本土漫畫改編的熱門偶像劇「用九柑仔店」播出後引起熱烈迴響，國立台灣海洋大學藝文中心特別舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，原著漫畫家阮光民帶來18幅漫畫原稿，即日起在圖書館1樓展示空間展出，帶民眾一起進入漫畫的世界。

海大指出，阮光民作品深具人文色彩，擅長捕捉台灣庶民的生活，以及人與人之間的溫情義理，藉著樸實無華的畫風試圖尋找台灣值得代代相傳的生存價值。「用九柑仔店」是他繼「東華春理髮廳」後第二部被改編成偶像劇的作品，受到觀眾的喜愛。他曾經榮獲金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」等獎項，是相當有特色的本土漫畫家。

「雖然沒有24小時的便利，但卻有永久的暖心」，阮光民出身雲林，從小在阿公的柑仔店長大，「用九柑仔店」就是他以家鄉阿公開的柑仔店為原型，所創作的本土漫畫，經由返鄉青年經營傳統柑仔店的故事，展現台灣社會所面臨到的隔代教養、人口老化、北漂青年等問題，同時帶大家回到過去，感受一下昔日柑仔店充滿人與人互動關係的營業模式。

海洋大學「用九柑仔店漫畫原稿展」即日起到4月28日在海大圖書館1樓展示空間展出，19日下午3時舉辦與漫畫家阮光民見面會，讓觀眾能近距離欣賞阮光民精湛的插畫技巧、細膩的風格與畫中豐富的情節，阮光民親自引領讀者與書迷感受插畫的感動與魅力。

熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供
熱門偶像劇「用九柑仔店」夯，漫畫原稿展海大今登場。圖／海大提供

青年 圖書館 海洋大學

延伸閱讀

漫畫轉型中 台中漫畫工會作品首度進校園展出

【繽紛迴力球】李宣融／漫畫家阮光民教給我的事

基隆海事爭取改隸海大附中 打掉圍牆等教育部最後簽核

【繽紛迴力球】新真／尋找漫畫家

相關新聞

看偶像劇「用九柑仔店」原型人物 漫畫原稿展海大登場

由本土漫畫改編的熱門偶像劇「用九柑仔店」播出後引起熱烈迴響，國立台灣海洋大學藝文中心特別舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，原...

北市包租代管降級 議員質疑：居住正義被「放生」？

北市今年目標完成1100件包租代管，最近招標只找到1家媒合業者，外界憂心能否順利達標。而民進黨北市議員吳沛憶發現，北市社會住宅政策跳票，擬用包租代管補足戶數，但作為施政目標的「府級」策略地圖，卻未列入包租代管，她質疑居住正義已被「放生」。

換管止漏仍飄油味 內湖民怨：像住在加油站

北市內湖區成功路二段與新明路口油管滲漏，儘管中油最後換管止漏，但完工2周來，新明路一帶水溝飄出陣陣汽油味，附近居民抱怨像是「住在加油站」。中油公司桃園煉油廠副廠長季存厚表示，推測是先前漏油殘留在溝底，最快周末會刷洗水溝，1月內會改善。

三重危老平房 將變14層大樓

新北市三重區福德南段危老重建案歷經住戶意見整合後，昨天開工動土，基地東側緊臨淡水河，位處三重主要商業活動中心，將重建為地上14層的住商辦混合大樓。

反對區段徵收 社子島自救會揚言陳情「柯媽」

社子島開發案爭議不斷，不滿北市府對於社子島區段徵收條件，社子島自救會屢屢前往北市府抗議，不過都未獲北市府回應。社子島自救會昨發出聲明表示，在無計可施的情況下，將在本周日（22日）上午前往台北市長柯文哲的新竹老家，向柯文哲的母親何瑞英陳情，並邀何瑞英到社子島走一趟，了解真實居民處境。

汐止同興路、福德三路施工 今起封閉3年

為改善汐止塞車問題，新北市工務局今天起封閉同興路及福德三路部分路段施工，預計封路3年，用路人要改以中興路或南陽街與福德二路做為替代道路。

疫情衝擊商家 新北專區助轉型電商

捷運環狀線通車後受到新冠肺炎疫情影響，沿線商家生意未如預期，新北市經發局打算輔導店家透過電商平台上架到「新北專區」，並成立電商顧問服務團介入輔導。

居家檢疫有漏網魚 里長憂防疫破口

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，台北市議員王欣儀近來接獲民眾陳情，指有民眾上月17日從北京回國，明明應是居家檢疫對象，但里長卻沒有接獲通知，該民眾也不在居家檢疫對象名單中；此外也有不少里長抱怨，入境到里長拿到居家檢疫名單，中間的時間落差長達3天之久，擔憂恐成防疫破口。

響應侯友宜號召 新北20退休護理師回來幫忙

新北市長侯友宜上周六在新冠肺炎社區感染大規模防疫演習時，提出以大規模感染為假設超前部署，希望退休醫護可以回來幫忙，昨他召開新冠肺炎疫情應變會議時，有20名退休護理師組成「新北護理防疫隊」，由新北市護理師護士公會理事長周繡玲帶隊，接受市長授證。

環狀線二階 明年雙北一起動工

捷運環狀線第一階段1月底通車，新北市捷運局昨找來藝人范少勳代言並拍攝形象廣告，捷運局指出，環狀線第二階段今年正在設計，北環從新北產業園區銜接到台北劍南路，南環從新北大坪林到台北動物園站，南、北環與文湖線銜接，形成第一環，預計明年中旬，雙北一起動工，2029年完工。

北市無人機飛域確定負面表列 交通局：約100處禁飛

無人機管理新制「民航法無人機專章」本月31日將上路，北市交通局今晚宣布，考量要提供適合的遙控無人機飛行環境並兼顧社會公益...

服務不中斷 汐止公所備妥第二辦公室

因應疫情的延燒，汐止區公所的防疫措施再升級，為了因應當有疫情發生，辦公廳舍得要大消毒時，為民服務不中斷，也找了行政中心11樓當作第二辦公室，今(17)日區公所人員、辦公設備進駐演練，當有突發狀況，公所人員可以馬上進駐。

熱門新聞

科技公司員工確診新冠肺炎 同事心驚要求在家上班

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

影／臉書社團瘋傳「封院」 苗栗衛生局：縣內零確診

德國交換生返台後發燒 東華大學提升一級防疫等級

新冠肺炎確診才剛破蛋的雲林 馬上又增加一例

汐止同興路與福德三路部分道路明封閉 預計3年完成施工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。