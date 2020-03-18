看偶像劇「用九柑仔店」原型人物 漫畫原稿展海大登場

由本土漫畫改編的熱門偶像劇「用九柑仔店」播出後引起熱烈迴響，國立台灣海洋大學藝文中心特別舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，原著漫畫家阮光民帶來18幅漫畫原稿，即日起在圖書館1樓展示空間展出，帶民眾一起進入漫畫的世界。

海大指出，阮光民作品深具人文色彩，擅長捕捉台灣庶民的生活，以及人與人之間的溫情義理，藉著樸實無華的畫風試圖尋找台灣值得代代相傳的生存價值。「用九柑仔店」是他繼「東華春理髮廳」後第二部被改編成偶像劇的作品，受到觀眾的喜愛。他曾經榮獲金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」等獎項，是相當有特色的本土漫畫家。

「雖然沒有24小時的便利，但卻有永久的暖心」，阮光民出身雲林，從小在阿公的柑仔店長大，「用九柑仔店」就是他以家鄉阿公開的柑仔店為原型，所創作的本土漫畫，經由返鄉青年經營傳統柑仔店的故事，展現台灣社會所面臨到的隔代教養、人口老化、北漂青年等問題，同時帶大家回到過去，感受一下昔日柑仔店充滿人與人互動關係的營業模式。