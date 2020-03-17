北市無人機飛域確定負面表列 交通局：約100處禁飛

無人機管理新制「民航法無人機專章」本月31日將上路，北市交通局今晚宣布，考量要提供適合的遙控無人機飛行環境並兼顧社會公益及安全，飛行空域規畫將採取「負面表列」方式，明示禁飛區，其餘可飛行範圍則必須遵守民航法相關規定才開放飛行，北市約有100處無人機禁飛區，將配合新制上路前完整公告。

交通局運輸管理科長廖苑伶表示，民航法無人機專章授權地方規範無人機飛行範圍，民航局也建議各縣市採「正面表列」，有列出的區域才開放無人機飛行，但遭各界質疑飛行範圍受限；近來各界包含民意代表、民眾及無人機業者都持續關心台北無人機可飛行空域問題，北市陸續邀集民航局、相關單位及民間協會團體研商討論，今天下午達成共識，確定北市無人機飛行空域將採「負面表列」方式。

廖苑伶表示，北市無人機飛行空域將採「負面表列」方式，表列地點為禁飛區域，約有100處地點，包含陽明山國家公園、松山機場、台北市災害中心、自來水園區、雁鴨保護區、台北榮民總醫院及軍事要地如空軍作戰指揮部、高速公路、警政機關權管用地等都會列入；同時分為完全禁飛與60公尺以上空中禁飛區域。

廖苑伶說，未表列的其他地點則開放飛行，但仍需遵守民航法規範，例如不得在人群聚集處飛行、必須距離建築物30公尺以上等，飛行區域後續也將視執行情況滾動檢討修正。

交通局也提醒，在禁限航區範圍及航空站或飛行場四周一定範圍內切勿違規飛行，違者除由航空主管機關依法裁處30萬到150萬元罰鍰外，如因故造成相關航空事故也將面臨刑事及民事責任；民眾也可上網到北市交通局官網（https://www.dot.gov.taipei/）在便民服務的遙控無人機專區查詢相關資料。