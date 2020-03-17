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服務不中斷 汐止公所備妥第二辦公室
因應疫情的延燒，汐止區公所的防疫措施再升級，為了因應當有疫情發生，辦公廳舍得要大消毒時，為民服務不中斷，也找了行政中心11樓當作第二辦公室，今(17)日區公所人員、辦公設備進駐演練，當有突發狀況，公所人員可以馬上進駐。
汐止區長陳健民指出，這次疫情，市府有要求各公所、各機關都要有第二辦公室、第三辦公室的概念，那行政中心11樓就是我們的第二辦公室，整個服務以不中斷為原則，所以會把同仁業務做調整，當有疫情發生，我們的行政效率絕對不受影響，在異地備援、異地辦公這一塊，除了行政中心11樓之外，也準備了秀山、秀峰福安及厚德山光等兩座活動中心做因應。
陳健民表示，包括電腦、或是電話、影印、傳真機，只要是辦公所需要的物品設備，目前就已經準備妥當，如果有發生整個辦公場域必須做一個清潔消毒的時候，同仁在短時間沒辦法在原處辦公的時候，我們就會把這個地方開啟，由同仁來進駐，這個場域可以同時容納50位同仁在這裡辦公，我們會把服務第一線，像是民政課、社會課、工務課，我們會馬上把同仁調上來。
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