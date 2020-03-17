瑞芳新圖書館廣場問題多 市議員要求改善

瑞芳新圖書館小廣場，除有地面傾斜現象，磚塊間也有不平整、凹洞未填補等問題，再加上一旁空間狹小的候車亭，常有雨遮及座位不足、上車人與路人爭道的狀況，今(17)日市議員林裔綺會勘，要求在新圖書館落成前，一併處理周邊廣場與候車亭的問題。

瑞芳明燈路上「區民廣場站」候車亭，常因遊客、居民往來九份金瓜石而人滿為患，不但壓縮到路人行走的空間，因為雨遮及座位不足，附近店家為此還在自家騎樓放置座椅，讓老人家能稍作休息，去年區民廣場上進行新圖書館工程，居民對於目前先行開放的小廣場也是頗有微詞。

雖然在圖書館落成前，施工廠商表示小廣場會再加以美化，但是現在開放的部分，不僅地面傾斜，容易造成老人小孩跌倒，地磚與座椅的施作也過於粗糙，容易造成通行上的不安全，市議員林裔綺因此辦理會勘，要求市府連同候車亭與廣場再行設計，已解決通行與使用上的不便

市議員林裔綺表示，一旁的路樹及植栽也都缺乏美化及春季修剪，老人家與溜狗民眾在樹下無法得到庇蔭，無障礙坡道與台電電箱也都老舊、影響交通，這次要求市府承辦能通通記錄下來檢討改善，希望在新圖書館落成前，透過重新設計候車亭等方法，商討解決各項問題。