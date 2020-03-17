警友站捐輕巧型臂盾 汐止員警防護升級

員警執勤時的防護裝備夠不夠，受到大家重視，在新北市議員張錦豪協助下，今(17)日汐止警友站特別捐贈輕巧型的「防暴臂盾」，以及「辣椒水」給汐止派出所，希望讓第一線執勤的員警多一層防護。

汐止警友站長石宗波說，我們都知道警員勤務非常的繁忙，尤其遇到手持棍棒刀械的暴徒的時候，警員的防護裝備顯然不足，那汐止警友站知道他們的需求，所以，購置了10面「防暴臂盾」以及10瓶「辣椒水」給警員做一個防護的裝備，我們也希望警政單位能夠重視這個問題，讓在第一線執勤的員警無後顧之憂。

汐止派出所長馬興達指示，對於員警在第一線執勤安全多一份保障，在處理一些持刀民眾或是在處理一些聚眾有一些暴力傾向動作，這樣的臂盾可以讓我們更能靈活性的運用，確保我們的安全。

汐止警分局長李宏振說，感謝警友站及議員張錦豪的協助，臂盾比警用制式盾牌更為輕巧，若突遇攻擊能馬上因應，有鑑於基層員警處理聚眾滋擾或糾紛、酒醉鬧事等案件，經常面對情緒不穩的民眾突發性攻擊，這款臂盾在這些狀況發生時，都可派上用場，若歹徒手持棍棒、刀械攻擊員警時，「臂盾」更可創造員警與歹徒間的「安全距離」，有效抵擋歹徒突如其來的攻擊，並發揮壓制及嚇阻的功用，大大降低員警受傷的憾事發生。

市議員錦豪表示，在之前總質詢的時候，有針對警用裝備做檢討，因為一些員警都必須自費購買像是防護噴霧或是像盾牌、安全帽，所以，這次很高興警友站募集了一批防護型的資源，給我們基層員警使用，像這次的盾牌很輕巧，還有防護型的噴霧，讓員警有更好的防護。