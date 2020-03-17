防疫 北市區民活動中心與里鄰活動暫停租借

新冠肺炎疫情持續擴大，新北市一名里長揪團出國挨轟。台北市民政局昨天發文給12個區公所，要求即日起至6月30日前暫停區民活動中心租借，而里辦公室的鄰里活動也暫停舉辦。

新北市一名里長揪團到西班牙、葡萄牙旅遊惹議，台北市某個里也張貼揪團赴韓國旅遊公告。不過，里長表示，過年前開始揪團，當時僅有2、3人報名，所以很快就取消，公告張貼時間僅短短一週，可能有些社區大樓尚未撕下。

民政局自治行政科長莫祥雲表示，昨天已發公文給12個區公所，要求即日起至6月30日暫停區民活動中心租借，而里辦公室舉辦的鄰里活動也暫停舉辦。

莫祥雲說，里鄰活動若使用公費，已建議全北市456個里暫時不要舉辦，目前多半都取消或延期，若仍要舉行，則要遞送計畫表給區公所審核，並做足防疫準備。

若有里長仍堅持揪團出國，莫祥雲說，私人旅遊屬於自費，會柔性勸導，請里長在這段時間不要出國。