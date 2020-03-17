社區也防疫 新北區分所有權人會議可延期

新冠肺炎疫情未趨緩，新北市議員蔡淑君指出，每年過年後各大社區都會召開區分所有權人會議，但需要過半數人參加，大社區人數上百人，因此建議新北市府能讓會議延期。新北工務局指出，疫情期間要求管委會勿召開區分所有權人會議。

蔡淑君指出，較大社區約有4到5百人參加，但開會空間有限且住戶都緊鄰而坐，彼此相距不到1公尺，她在林口假日1天會到10場左右，很擔心會有成為疫情擴散的破口，因此向市長侯友宜反應，希望能延期並保護居民健康。

工務局指出，3月6日中央流行疫情指揮中心的記者會，內政部政務次長陳宗彥已針對疫情期間，社區是否召開區分所有權人會議進行說明，已要求管委會勿召開區分所有權人會議。

工務局指出，如果涉及每年需召開的定期會部分，因疫情期間不召開不予處罰，只需要在今年完成即可，若是管委會委員屆期解任部分，社區也可共推管理負責人。