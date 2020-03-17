北市傳出有里長揪團遊釜山 民政局：6月底前活動全取消

新冠肺炎疫情持續延燒，新北爆出有里長揪團前往西班牙、葡萄牙，引發爭議，如今又傳出台北市有里長揪團4月前往韓國釜山五日遊，引發網友炮轟「根本就是送死」。

對此，北市府副市長黃珊珊表示，前幾天民政局已有發公告，六月底前，全市456里的里辦公室活動都要取消，里長疑似是之前掛上去的公告，只是現在還沒有拿下來，才導致民眾誤會，會去勸導拿下來。

該里里長氣憤表示，過年前早就取消，只是有的社區大樓還沒有撕下來，這麼簡單的事情還需要上媒體嗎，整個國家社會都沒有其他新聞爆了嗎是不是。

里長表示，年前開始揪團，也不過才兩三個人報名，且很早就取消，根本就沒有這回事，這只是一個美麗的誤會。

黃珊珊表示，以現在疫情的狀況，應該很多人也不敢出國吧。

不過若是有里長不甩禁令，應是帶團出國怎麼辦？黃珊珊直言，處罰還是要有依據，不是因為對方是里長就受北市府控制，還是要有中央法規授權，或是中央的禁令。

實際上，民政局昨已發文給各里辦公室，強調考量肺炎疫情尚未減緩，北市個區民活動中心即日起暫停租借至6月底止，後續會再視疫情發展，調整各場地相關租借規範。

民政局表示，只要是使用公費的里鄰活動，六月底前都建議取消，不要辦群聚活動，如果還要舉辦，就要按照市府規定，例如參加者必須距離一公尺、消毒、戴口罩、量體溫、造冊等，且里辦還要寫計畫表給區公所核准。

至於是否有聽說還有里長要揪團出國？民政局表示，一般里長都是自費出國，沒有使用公費，如果知道的話，會私下建議，也會請區公所跟里長勸導，這段期間儘量不要出國。