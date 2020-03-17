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金山北23-1道路改善動工 永興、西湖2里通市區揮別淹水

聯合報 / 游明煌／基隆即時報導
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供

新北市金山區北23-1道路為永興里及西湖里里民往來金山市區必經之路，3.4公里處去因米塔颱風外圍環流影響，導致路面發生大面積淹水，造成道路中斷，歷經多次邀集地主及市府相關局處現勘研商復建方案，整體復建工程今天動工，將透過設置排水箱涵、集水井、排水溝等設施徹底改善淹水，5月完工。

金山區北23-1道路3.4公里處，去年9月30日因米塔颱風外圍環流影響，導致路面發生大面積淹水，造成道路中斷無法通行，區長陳國欽依災害防救法規定下令開挖引流土溝，不分晝夜搶災，在10月2日搶通，歷經多次邀集地主及市府相關局處現勘研商復建方案改善。

金山區長陳國欽說，北23-1道路為永興里及西湖里里民往來金山市區必經之路，去年大雨中斷，當時市府水利局及養工處機具及工程團隊進駐協助搶災，因抽水方式無法即時排除災況，擔心造成山腳下土石流潛勢區保全戶32人家園傷害，遂依災害防救法即刻下令開挖疏水土溝，導引大量路面積水往新北編號「DF-218」土石流潛勢溪排放，才搶通道路恢復通行。

金山區公所為改善北23-1道路淹水地形及避免潛勢溪下游保全戶生命財產安全受到威脅，經市府農業局及養工處委託金山公所進行整體整建工程，今天由區長帶領，進行祝禱儀式後正式開工，未來將透過設置排水箱涵、集水井、排水溝等設施改善現地狀況，預計5月5日完工。

金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
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金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
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金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供
金山北23-1道路改善今天動工。圖／金山區公所提供

金山 淹水 米塔颱風

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