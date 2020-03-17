汐止同興路與福德三路部分道路明封閉 預計3年完成施工

為改善汐止地區塞車之苦，新北市工務局將於3月18日起封閉同興路及福德三路部分路段進行施工，預計封路3年，直到2023年4月止，期間行經同興路或新社後橋的用路人，須改以中興路或南陽街與福德二路做為替代道路。

社後地區受國道與基隆河等地形阻隔，南北向交通僅能仰賴中興路，每逢上下班尖峰時刻，雙向僅有各1車道的中興路，無法消化大量車流，造成鄰近交通大打結。

為此，工務局在今年2月26日進行「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街路段」新闢工程開工典禮，並規畫將新社后橋、同興路往北延伸，以地下道方式穿越高速公路至康寧街，提供民眾從新社后橋通往國道3號的捷徑。

工務局新工處指出，此工程將以「管冪工法」在國道一號下方施工，利用68支直徑80公分的鋼管推入高速公路路堤所形成的口字型外殼，再依序分段開挖、施作地下道箱涵結構，不僅能在施工期間，讓工區上方的國道一號保持暢通，也能讓周邊交通影響降到最低。

此外，此工程也為捷運汐止民生線預留3座共構基座，減少未來二次施工，新工處表示，這是繼安坑三聯孔近接隧道後，再次挑戰高速公路使用的高難度穿越工程。

施工期間將封閉同興路（福德三路至福德二路區間）及福德三路（中興路至福德二路54巷區間）部分路段，提醒行經同興路或新社后橋的用路人，須改以中興路或南陽街與福德二路作為替代道路。

工務局表示，同興路穿越高速公路地下道工程已在3月1日開始動工，明日起開始封閉部分路段，預計2023年4月完工並解除路段封閉。

盼完工後能提供當地居民更寬敞的地下道來紓解中興路車流，並配合吉林街與康寧街拓寬工程，讓汐止地區的交通路網能更加健全完整。