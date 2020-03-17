內湖區輸油管更換後仍有汽油味 中油：將刷洗水溝改善

中油公司位於北市內湖區成功路二段近南京東路六段路口的汽油管線，2月發生滲漏，經中油搶修於3月初完成換管後，成功路新民路一帶水溝仍散發出汽油味，讓居民持續感到困擾，覺得「住在加油站」；中油公司桃園煉油廠副廠長季存厚表示，推測是先前漏出的汽油殘留在溝底，1個月內會刷洗水溝改善。

中油桃園煉油廠輸往北部行經內湖成功路的汽油管線，上個月發生滲漏，於15日緊急找到滲漏點後止漏，並在3月1日完成換管，但從2月8日起，新明路近成功路口水溝就持續發出汽油味，雖然止漏後味道變淡，但至今仍困擾居民，羅小姐至今仍覺得就像住在加油站或身邊有一桶汽油每天跟著自己，干擾吃飯睡覺，不解為何換管完還是有味道。

當地石潭里長廖煒國表示，中油這次漏油造成居民困擾，日前已討論出由中油送捷利卡給沿線受影響居民約100戶共300多人，每人每張卡視居民位於氣味中心的距離不等，儲值1500元或3000元，可用來購物或加油；但比起補償，居民更關心現在仍存在的汽油味何時才消失，很擔心接下來天氣變熱，味道會更重。

季存厚表示，提供捷利卡是公司敦親睦鄰的方式，畢竟真的造成居民在生活、交通上的困擾；針對新民路上還有汽油味，推測是先前漏出的汽油還殘留在溝底沒有完全清除所造成，因為先前沖洗主要是防災作用，效果有限。

季存厚說，目前已將水溝先蓋上有黃色警示的橡膠墊，減少氣味量，另也預計在本周末的假日等交通離峰時間，派專業人員刷洗水溝，確實將有油漬的水溝汙垢一起清除乾淨，同時都會派車抽水避免汙染環境，水溝乾淨後，氣味應會消失，4月中以前一定會完成改善。