值日生忘擦黑板 33年後成母校尋人啟事主角

「我真的忘記這件事了」，47歲的蔡雲萍民國76年就讀台南市立南寧中學當值日生時，放學前沒擦黑板，姓名就這樣留在角落，想不到33年後的今天，意外成為學校尋人啟事主角。

創校60年的南寧中學是完全中學，設有國中部和高中部，但高中部民國92年才成立，在南寧中學的歷史中，國中部占非常重要的地位，校園的敦仁樓、實踐樓、尚勇樓、育智樓和中正樓等5棟舊校舍，也見證學校走過的半世紀歲月。

4年前的小年夜強震重創台南，南寧中學國中部5棟舊校舍也受損，校方決定在本月下旬拆除夷平，卻在整理舊物件時，意外發現教室夾層中黑板的留言，校方3月7日公開展示，號召校友返校參觀，重溫舊夢，才有了「尋人啟事」想法。

南寧中學校長蘇宗立今天告訴中央社記者，「當年發現有留言的黑板共有2塊，一塊在敦仁樓，一塊在育智樓」，敦仁樓黑板留有值日生蔡雲萍及蔡茹芬名字、班級上課事項，育智樓黑板則留有一名陳姓老師給學生的話，兩塊黑板的留言日期都是76年9月26日。

校方調查，陳姓老師已經過世，蔡雲萍及蔡茹芬在「尋人啟事」披露後，昨天下午陸續和母校聯絡，且願意回校完成33年前的3年戊班值日生工作「擦黑板」。

目前仍住在台南市南區、從事營造業出納的蔡雲萍，今天接受中央社記者訪問時說，早已忘了這件事，但同班同學數年前透過LINE和臉書，陸續已聯絡上20多名同學，也曾開過同學會。

蔡雲萍說，其中一個同學7日返校時曾看到這塊黑板，不只拍了照片，還在群組公諸此事，她起初不以為意，但同學看到「尋人啟事」後主動聯絡學校，校方才又聯絡她；目前她正探尋其他同學共同返校，看她做完擦黑板值日生工作的意願。

蘇宗立表示，民國76年9月26日是星期六，當時學校放學後要換新黑板，但因工人直接將新黑板覆蓋在舊黑板上，才留下學生青春歲月的足跡，不過，因舊黑板無法拆卸，將隨著舊校舍夷平拆除，校方歡迎校友返校看看舊日景色，共同見證南寧中學歷史。