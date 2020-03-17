高中以下師生禁出國 林右昌：關乎全體國人健康很重要

中央流行疫情指揮中心昨宣布，高中以下師生，到本學期結束為止禁止出國，還有新北有里長揪團出國旅遊。基隆市長林右昌今天說，防疫不是只有政府的工作而已，是所有全民大家共同來努力，因為關乎全體國人的健康，這樣的措施或態度是很重要的，中央也已正式宣布相關的命令。

林右昌昨天宣布，7月14日之前基隆市各級學校的出國計劃一律暫停，若有特殊狀況及原因，需呈報各校與教育處專案核准，並請教育處發函各私立學校配合。

林右昌今天在市務會議後記者會指出，今天討論到市府因應疫情，將在4月舉行社區感染防疫示範演練，市府日前由副市長林永發率隊前往新北市觀摩新冠肺炎社區感染大規模防疫演習，相關單位在市務會議中提出專案報告後，他指示由衛生局及消防局召集警察局、民政處、社會處及各區公所組成核心工作小組，籌畫社區感染演練，原則上在10天內提出計畫及腳本，將會參考桃園市、台北市及新北市等的想定。

林右昌說，他特別提醒衛生局對於想定的部分要務實，要處理實際上會碰到的情形，等想定跟演習的腳本完成後，就會選擇適當地點，邀集區公所及所有里長、大型社區管委會一起參與、觀摩，透過防疫演練過程，讓區公所同仁及民眾更加瞭解如何建構安全防護網，確保社區安全。