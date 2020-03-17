新北環狀線找藝人拍廣告 第二階段預計明年動工
新北環狀線1月底通車後，新北捷運局找來藝人范少勳代言並拍攝形象廣告，范少勳更稱讚環狀線很方便，且窗外風景很美。新北捷運局指出，環狀線第一階段通車後，第二階段今年正設計當中，預計明年中雙北會一起動工，且將在2029年完工。
環狀線形象廣告邀請以電影《下半場》榮獲去年金馬獎最佳新演員獎的范少勳擔綱演出，與剛締造HBL二連霸冠軍的能仁家商籃球隊跨刀拍攝，新北捷運局表示，透過籃球傳球路徑呈現環狀線路線的流動感，象徵串起新北生活圈。
新北捷運局長李政安說，第二階段環狀線南、北環在新北境內有7個站，其餘在台北境內，北環會從新北產業園區銜接到台北劍南路、南環是從新北大坪林到台北動物園站，南、北環與文湖線銜接，形成第一環。
李政安說，新北y19a站目前還未定案，有3方案可選擇，原綜合規劃y19a是地下車站，但產業園區有意見，希望維持高架後轉民權路下到地下，另外有議員建議跨越大窠溪到五股垃圾山再轉彎，預計4月初台北捷運局會在地方開說明會。
李政安指出，其餘車站站體都已確定，只剩下出入口用地，目前都市計畫送到內政部專案小組審查，確定發佈實施後，才能取得用地，設計會進行，用地取得後才能施工。
李政安說，環狀線第二階段跨越新北、台北2縣市，為了事權統一就協議由台北市擔任主關機關，新北只有出資參建，主要是由台北市來推動。
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