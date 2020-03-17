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新北捷運環狀線推形象廣告 邀范少勳擔綱

中央社 / 新北17日電

新北市府今天推出捷運環狀線形象廣告，邀榮獲去年金馬獎最佳新演員獎的范少勳擔綱，剛締造HBL二連霸冠軍的能仁家商籃球隊跨刀拍攝，將運動賽事串連為環狀概念行銷。

環狀線形象廣告是由電影「下半場」團隊操刀，除取景環狀線具有設計感的板橋站及大坪林站外，廣告以快節奏畫面，融合籃球賽事的力與美，透過籃球傳球路徑，呈現環狀線路線的流動感。

市長侯友宜在記者會中說，捷運環狀線形象廣告以籃球賽為主軸，包括籃球、籃球框、籃球場上的三分線，和球員們打氣時圍成圓圈，都是「環狀」概念。

住新北永和區的范少勳在接受聯訪時，被考試要求背出所有捷運環狀線的站名。他表示，平時自己也常搭捷運出門，身為新北市民，很榮幸可拍攝新北環狀線的形象廣告。

范少勳表示，他喜歡拍照，在景平站可以俯視台64東西向快速道路，他喜歡這樣的景色。另外，幸福站的站名也讓人感到幸福。

市府捷運局表示，新北捷運環狀線1月中開放試乘以來，累計運量已超過200百萬人次。

捷運環狀線 廣告

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