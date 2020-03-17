若疫情停課 新北線上補課最高可折抵50％實體課

憂新冠肺炎疫情造成14天停課，新北市今公布「新北市各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』線上補課參考指引」，作為新北市各級學校停課期間實施線上補課的規準，線上補課可採視訊直播教學或教師自錄影片搭配通訊軟體互動，最高可折抵實體補課50%。

新北教育局表示，各校實施線上補課時，各堂數可以折抵實體補課節數，國小階段每天不超過4節、國高中每天不超過6節，最高可以折抵各科補課總節數的50%。

新北市教育局長張明文說，新北市有良好的資訊融入教學基礎，發布的參考指引中也包含「線上補課計畫範本」，學校可依據範本，自主規畫線上補課內容，免去繁瑣的行政討論，讓學校「第一次線上補課就上手」。

張明文說，辦理線上補課卓有成效的學校，將從優敘獎，鼓勵學校積極規畫，同時也呼籲家長全力配合學校線上補課規畫，一同為孩子的學習把關。

新北市規畫線上補課參考指引，提供有意願進行線上補課的學校可事先撰擬計畫，選擇適合學校的線上補課方式，教育局也強調線上補課須符合「即時性」及「互動性」，並應包含線上進行分派作業及評量，同時也要求學校辦教師線上教學研習及進行師生線上補課演練等。

在硬體整備上，已由各校事前調查學生家中資訊設備狀況、盤點校內資訊設備數量，如學生家中無相關設備，將由學校或教育局提供借用服務，教網中心已準備近200台筆電及平板供學校借用，新北市合計準備超過2萬3千台行動載具備用。

長期推動新北市資訊教育及線上教學的昌福國小教師呂聰賢老師說，「線上教學不會完全取代實體授課」，但線上補課絕對是在防疫期間非常重要的措施，所有教師都必須投入這場抗疫戰場，萬一停課發生時，才能從容不迫。

教育局在發布新北市線上補課參考指引前，已先公告「新北市各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』停課、補課及定期評量應變計畫」。