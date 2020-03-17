影／新北環狀線形象廣告 范少勳與侯友宜同台宣傳

新北市政府今天上午在市府新聞室發布新北環狀線形象廣告，邀請市長侯友宜與形象廣告代言人范少勳一同到場為環狀線宣傳。

侯友宜致詞時表示，環狀線形象廣告以籃球賽作為主軸，包括籃球和球場上的三分線，以及球員們打氣時圍成的圓圈，都是「環狀」的概念，融合了環狀線的意象在內。而過去台北捷運系統皆是放射狀，由台北市中心往外連接各處，所以民眾搭乘捷運到新北市各處，都需要先進到台北市轉乘，而環狀線擇重點串聯北捷橘線、藍線、綠線，相當於以台北市中心外再創「同心圓」，可大幅縮短市民搭乘里程、搭乘時間與搭乘車資，開創新北市、新生活，如同形象廣告的「New Taipei, New Life」！