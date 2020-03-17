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影／新北環狀線形象廣告 范少勳與侯友宜同台宣傳
新北市政府今天上午在市府新聞室發布新北環狀線形象廣告，邀請市長侯友宜與形象廣告代言人范少勳一同到場為環狀線宣傳。
侯友宜致詞時表示，環狀線形象廣告以籃球賽作為主軸，包括籃球和球場上的三分線，以及球員們打氣時圍成的圓圈，都是「環狀」的概念，融合了環狀線的意象在內。而過去台北捷運系統皆是放射狀，由台北市中心往外連接各處，所以民眾搭乘捷運到新北市各處，都需要先進到台北市轉乘，而環狀線擇重點串聯北捷橘線、藍線、綠線，相當於以台北市中心外再創「同心圓」，可大幅縮短市民搭乘里程、搭乘時間與搭乘車資，開創新北市、新生活，如同形象廣告的「New Taipei, New Life」！
以電影《下半場》榮獲去年金馬獎最佳新演員獎的范少勳，獲邀擔任新北環狀線捷運代言人，並且擔綱演出這次的形象廣告。家住永和的范少勳說：「我是新北市民，很榮幸可以擔任新北環狀線代言人。」范少勳也在記者會上細數環狀線上各站的特色，與大家分享自己的感覺，范少勳最後還向新北市民喊話：「期待與你們在新北環狀線相遇！」
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