北市府：輕適能健身房停業 消費者可申請退費

台北市法務局今天表示，女性專屬健身房輕適能運動空間分店日前無預警停業，引發消費爭議，與業者研議後，提供3種退費方式，包含刷卡付費等，消費者可申請退費或諮詢。

北市府法務局發新聞資料指出，2月初接獲民眾陳情，輕適能健身房分店無預警停業，引發消費爭議。行政院消費者保護處、北市府消保官及體育局事後與業者研議，針對已刷卡付費、現金付費、不退費繼續上課的消費者提供協助。

法務局表示，採刷卡付費的消費者，消保官已函請34家發卡銀行，提供專責受理窗口，消費者應準備持卡人爭議交易聲明書、合約影本或合約議動申請表等資料，向銀行洽詢。持卡人爭議交易聲明書可向發卡銀行索取，相關消費證明文件能向業者索取。

法務局指出，現金付費的退費方式，消費者填寫相關資料後，再傳送至業者電子信箱，業者目前已陸續辦理公司解散清算等程序，清算後會依比例退費給消費者。

法務局表示，不退費想繼續上課的消費者，業者目前僅有和平店限定原會員繼續使用。

法務局指出，輕適能運動空間臉書（Facebook）粉絲專頁有公告退費資訊，對此案有消費疑義或不瞭解退費方式，可打市民熱線1999轉7812諮詢。相關內容可至法務局官網查詢。