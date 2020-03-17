北市狼師疑連續犯 教育局退回校方報告再議

台北市一所高中驚傳有狼師，雖然學校召開性平委員會認定該師對學生造成性騷擾，記申誡及接受8小時性平教育課程。但教育局認為，狼師可能是連續犯，退回報告，要求再議。

媒體報導，北市某所高中在校學生及校友投訴，稱校園一名陳姓教師不僅要求少數女學生稱其為「爸爸」，還會對女學生毛手毛腳，如摸屁股、上課撫摸臉頰、環抱等，受害者決定串聯檢舉。

台北市教育局主秘陳素慧表示，陳師去年11月底、12月中都被檢舉涉及性騷擾女學生，學校召開性平教育委員會就單一案件進行裁處，記陳師申誡一次及接受8小時性平教育課程。

不過，陳素慧說，陳師在今年2月又被檢舉一次，認為3件案子合併議處，因而退回調查報告，要求學校重啟調查。調查報告最晚6月前完成。

校長則表示，陳師在校任教逾20年，目前已請假至6月，在案子調查時進行迴避。