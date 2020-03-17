反社子島區段徵收 自救會揚言將找「柯媽」陳情

社子島開發案爭議不斷，不滿北市府對於社子島區段徵收條件，社子島自救會屢屢前往北市府抗議，不過都未獲北市府回應。社子島自救會今發出聲明表示，在無計可施的情況下，將在本周日(22日)上午前往台北市長柯文哲的新竹老家，希望向柯文哲的母親何瑞英陳情，另也邀何瑞英到社子島走一趟，了解真實居民處境和柯市長施政的恐懼。

社子島自救會表示，大家在社子島世居超過百年，但社子島是台北市唯一一片超過300公傾沒有都市計畫的所在，我們也習慣了，繼續務農、工作，在這邊安居樂業大半輩子，但自從柯文哲上任，就開始有了開發計畫，但卻讓居民反而擔心受訪，因為柯市長身邊的人都在給他「歹主意」，會讓我們和子孫流離失所。

自救會表示，柯市長想在社子島蓋了9.6公尺的堤防，把全島土地填高2至4公尺，認為這樣子社子島既居民可以過更好的生活，但我們原本有170公頃農地，未來只會有2.45公頃，且古厝、宮廟都要拆遷，這兩年多來，不斷陳情抗議，但都沒有辦法阻擋，所以想到要找柯媽媽來「救苦救難」。

自救會強調，大家希望和柯市長直接面對面談話，但是柯市長從來都沒有給我們機會，儘管柯媽媽都不認識他們，但還是冒昧求見，相信柯媽媽的睿智英明和慈祥，必能洞見「生態社子島」開發的危險。

對此，被市府副發言人黃瀞瑩表示，北市府對於社子島開發計畫都有相關權責單位，與居民長期溝通協調，聆聽各種不同的在地聲音，然而，該計劃由府內權責單位全權處理，盼欲表達意見時應循正軌聯繫窗口，才能真正解決問題。