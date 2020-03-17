疫情衝擊出招 麗寶樂園推免費重遊和線上優惠引來客

新冠肺炎衝擊各地觀光和旅遊，台中麗寶樂園加強消毒防疫，也推出優惠吸引民眾出遊，即日起至4月30日前現場購買各票種全日票，贈水陸擇一重遊券，年底前免費再玩一次。

為吸引遊客出門玩樂園，麗寶推出優惠，例如親子家庭最喜愛的「雙人水陸暢遊卡」，一年內無限次暢玩探索世界、馬拉灣，無論平假日、暑假不需排隊就能憑卡入園，即日起至4月5日前現場購買雙人3999(原價7600)，4月5日前開卡再加碼多送3個月。