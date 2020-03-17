疫情衝擊出招 麗寶樂園推免費重遊和線上優惠引來客
新冠肺炎衝擊各地觀光和旅遊，台中麗寶樂園加強消毒防疫，也推出優惠吸引民眾出遊，即日起至4月30日前現場購買各票種全日票，贈水陸擇一重遊券，年底前免費再玩一次。
為吸引遊客出門玩樂園，麗寶推出優惠，例如親子家庭最喜愛的「雙人水陸暢遊卡」，一年內無限次暢玩探索世界、馬拉灣，無論平假日、暑假不需排隊就能憑卡入園，即日起至4月5日前現場購買雙人3999(原價7600)，4月5日前開卡再加碼多送3個月。
即日起至4月30日下午一點前，買全票、學生票、學童票、博幼票，即贈水陸雙園擇一本人重遊券乙張，年底前適用，招待免費再玩一次；疫情期間消費者線上購物多，麗寶樂園渡假區官網商城也祭出套票，例如麗寶樂園渡假區饗樂券、親子套票、雙人套票等。
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