快訊

何時全面禁止外國人入境台灣？陳時中：幾乎了

召喚緊急狀態？日本謀算「防疫修法」的政治逆襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／網紅主題餐廳11隻狗陪玩爆紅 業者深夜發道歉文

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
排隊主題餐廳「獵犬不打獵」，業者深夜發文表示，將調整方向，計畫採預約入園。記者游振昇／攝影
排隊主題餐廳「獵犬不打獵」，業者深夜發文表示，將調整方向，計畫採預約入園。記者游振昇／攝影

網紅名店要調整新經營方向，台中市神岡區一家主題餐廳「獵犬不打獵」從網路竄紅，許多人和一群大狗玩覺得療癒，上臉書打卡或IG分享引起熱烈討論，餐廳強調有10隻黃金獵犬和1隻臘腸犬陪客人吃喝，但經常排長隊，許多 人無法入園，業者昨晚發「深夜道歉文」，表明將試辦新經營政策，包括預約制，讓愛狗的人都能如願入園。

業者昨晚在臉書粉絲頁發表深夜道歉文說，從2月6日開幕到現在，製造出很多亂象跟社會大眾說聲抱歉（不包含狗狗太可愛），這些日子包括人數未控管丶入場折抵消費糾紛丶餐點準備不夠緊急休園丶餐點讓客人等太久造成的不開心丶3月1日因為宣導不夠周全有客人鬥小狗，讓小狗打架，業者說為了阻止牠們打架去當人肉盾牌不小心被咬傷了丶狗狗不小心撲人或騎人所造成的驚嚇跟傷害，停止供應餐點丶蛋糕飲料的方案丶限制入場及時段丶發放號碼牌及補位。

業者表示，經考慮後覺得應該要做一些大幅度的調整，包括提高入園品質丶以及觀念宣導還有確保人員跟狗狗的安全，試辦新的政策，網路自動預約訂位系統目前建置中，在預約前會先播放幾分鐘的教育影片，主要目的宣導怎麼跟狗狗相處，哪些舉動是可能會對狗造成傷害或者是不應該出現的東西，另有狗打架前的預兆，狗不小心脫序了該怎麼協助牠們或是客人，看完宣導影片才可以進入預定位子。

在系統還沒上線前，先維持現場拿號碼牌的政策，會預留30個名額給外縣市客人，因為外縣市的朋友可能拿到太晚的場次也不方便再趕回去，入場費用每人150元一個半小時，依狀況調整，可能增加時間不會再減少，不折抵任何的消費，沒有蛋糕跟飲料可以兌換，逐漸恢復供應現作美味料理。

這家主題餐廳原本入園費每人100元，可抵餐點消費，店內也有狗專用餐點，本報記者周曾到場，排隊人數多，店家為管制人數，讓後半段排隊人潮拿號碼牌，本報記者排半小時後，拿到號碼牌，中午1點才能入園；許多人無法入園，從圍牆縫隙看一群黃金獵犬奔跑，覺得可愛且療癒。

排隊主題餐廳「獵犬不打獵」，業者深夜發文表示，將調整方向，計畫採預約入園。記者游振昇／攝影
排隊主題餐廳「獵犬不打獵」，業者深夜發文表示，將調整方向，計畫採預約入園。記者游振昇／攝影
排隊主題餐廳「獵犬不打獵」，業者深夜發文表示，將調整方向，計畫採預約入園。記者游振昇／攝影
排隊主題餐廳「獵犬不打獵」，業者深夜發文表示，將調整方向，計畫採預約入園。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

甜點也卡哇依！動物、積木、迪士尼‧‧‧‧還有「壽司」蛋糕

年薪破百萬女性做哪行？網點名「理組最多」再揭殘酷真相

業配廣告穿警察制服露臂章闖禍 網紅HowHow獲不起訴

網紅自導自演遭霸凌衝流量 警：造成民眾不安依法究辦

相關新聞

疫情衝擊出招 麗寶樂園推免費重遊和線上優惠引來客

新冠肺炎衝擊各地觀光和旅遊，台中麗寶樂園加強消毒防疫，也推出優惠吸引民眾出遊，即日起至4月30日前現場購買各票種全日票，...

影／網紅主題餐廳11隻狗陪玩爆紅 業者深夜發道歉文

網紅名店要調整新經營方向，台中市神岡區一家主題餐廳「獵犬不打獵」從網路竄紅，許多人和一群大狗玩覺得療癒，上臉書打卡或IG...

抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第24次應變會議，他上周六在新冠肺炎社區感染大規模防疫演習時...

沒擋好昨8例境外移入 侯友宜籲：不管一二三級都別出國

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第24次應變會議，他昨早先宣布新北市高中職以下學校師生非必要...

侯友宜推區域聯防 3月26日前雙北盤點好再邀周邊縣市

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第24次應變會議，侯友宜上周六在新冠肺炎社區感染大規模防疫演...

新北海洋獨立音樂大賞 防疫停辦

新冠肺炎疫情持續影響各項活動，新北觀旅局昨宣布，今年度的「新北市河海音樂季—海洋獨立音樂大賞」徵選將停止辦理；新北教育局則指出，108學年度全國學生音樂比賽個人決賽，若學生出現發燒狀況就不參賽，但可進行補賽。

殯儀館傳淨水共用一盆水 民眾憂恐成防疫漏洞

新冠肺炎疫情延燒，不過台北市議員王鴻薇近來接獲民眾陳情，指北市殯儀館每天都有不少民眾參加親友告別式，通常在儀式結束後業者都會提供民眾「淨水」清洗手部，由於一直都是同一盆水，遭民眾擔憂恐成防疫漏洞。

北市推佳吧餐車 一站式服務

為了協助中低收入戶脫貧，北市就服處今年仿造新北餐車計畫，擬試辦「佳吧（JOB）」餐車計畫，選中大佳河濱公園當作試辦場地，由北市府提供一站式服務，包括協助申請貸款、創業諮詢等，只要是北市45歲以下青壯年，或是中低收入戶就可報名。北市府就服處長游淑真表示，目前正在進行資格審查中，預計5月推出。

垃圾袋互收引爆偷渡？ 北市爆量 新北也增

雙北垃圾袋互收政策去年五月上路，當時有人質疑北市垃圾處理費比新北便宜，恐讓北市垃圾量大增，不料台北市議員游淑慧調閱資料發現，北市去年5月至12月的一般垃圾量較去年同期增加13％，代清業者收的事業員工生活垃圾較去年同期增加52%，懷疑是否新北垃圾有轉移至北市。

新北第24家視障按摩小棧 開幕

新北市以旗艦店規格，在捷運環狀線大坪林站的黃金店面打造第24家視障按摩小棧，昨找來富邦棒球隊員胡金龍一起推廣，不過近期醫院內的視障按摩受疫情影響生意，勞工局也說，將在戶外開設按摩點，讓視障按摩師維持生計。

代辦護照 新北6年前就推動

內政部昨天起在桃園、台中等縣市試辦護照代辦，新北市早在6年前就推動這項服務，已協助民眾代辦護照26.7萬件，且新北還能提供民眾因改名等代辦換發護照服務，目前服務繼續，不受內政部試辦影響。

安坑輕軌整體工程 預定後年底完工

新北安坑輕軌捷運串連新店、安坑等區域，並與捷運環狀線Y7站串連，完工通車後可以減少安坑地區前往台北市的通勤時間約15到20分鐘，新北捷運局指出，目前土建進度約達38.39%，整體工程預定111年底完工。

熱門新聞

全國第二資深里長伯過世 里民擔架抬進投票所都要選他

彰化92年歷史古宅似「宮原眼科」 賣家出售2500萬盼人接手

網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

基隆市區要建觀景電梯直達中正公園 議員擔心拖垮財政

航警局前局長丶台中縣前局長陳瑞添辭世 老友不捨

台南屢傳居家檢疫者偷跑 市長嗆不吃蘿蔔就賞棍子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。