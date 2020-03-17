影／網紅主題餐廳11隻狗陪玩爆紅 業者深夜發道歉文

網紅名店要調整新經營方向，台中市神岡區一家主題餐廳「獵犬不打獵」從網路竄紅，許多人和一群大狗玩覺得療癒，上臉書打卡或IG分享引起熱烈討論，餐廳強調有10隻黃金獵犬和1隻臘腸犬陪客人吃喝，但經常排長隊，許多 人無法入園，業者昨晚發「深夜道歉文」，表明將試辦新經營政策，包括預約制，讓愛狗的人都能如願入園。

業者昨晚在臉書粉絲頁發表深夜道歉文說，從2月6日開幕到現在，製造出很多亂象跟社會大眾說聲抱歉（不包含狗狗太可愛），這些日子包括人數未控管丶入場折抵消費糾紛丶餐點準備不夠緊急休園丶餐點讓客人等太久造成的不開心丶3月1日因為宣導不夠周全有客人鬥小狗，讓小狗打架，業者說為了阻止牠們打架去當人肉盾牌不小心被咬傷了丶狗狗不小心撲人或騎人所造成的驚嚇跟傷害，停止供應餐點丶蛋糕飲料的方案丶限制入場及時段丶發放號碼牌及補位。

業者表示，經考慮後覺得應該要做一些大幅度的調整，包括提高入園品質丶以及觀念宣導還有確保人員跟狗狗的安全，試辦新的政策，網路自動預約訂位系統目前建置中，在預約前會先播放幾分鐘的教育影片，主要目的宣導怎麼跟狗狗相處，哪些舉動是可能會對狗造成傷害或者是不應該出現的東西，另有狗打架前的預兆，狗不小心脫序了該怎麼協助牠們或是客人，看完宣導影片才可以進入預定位子。

在系統還沒上線前，先維持現場拿號碼牌的政策，會預留30個名額給外縣市客人，因為外縣市的朋友可能拿到太晚的場次也不方便再趕回去，入場費用每人150元一個半小時，依狀況調整，可能增加時間不會再減少，不折抵任何的消費，沒有蛋糕跟飲料可以兌換，逐漸恢復供應現作美味料理。