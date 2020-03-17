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抗疫重返崗位 新北20名退休護理師「防疫隊」來真的
新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第24次應變會議，他上周六在新冠肺炎社區感染大規模防疫演習時，提出以大規模感染為假設超前部署，希望退休醫護可以回來幫忙，今會議時，由新北市護理師護士公會理事長周繡玲率20名退休護理師成立「新北護理防疫隊」，並接受市長授證。
侯友宜說，新北市社區大規模感染演習假設3千人確診，同步盤點新北市有多少能量足以扛起責任有效控管疫情，發現還需要更多醫護資源，需要退休或不在職護理師醫師加入行列。
他感謝今天退休或不在職護理師加入，「願意共赴國難」、「燃燒自己照亮別人」，更是「中華民國的驕傲」。
周繡玲指出，新北護理防疫隊的工作內容包括電話向居家隔離者進行健康關懷、提供防疫衛生教育及照顧資訊、協助疫情調查、發送居家隔離單與防疫手機等工作。
若疫情發展為大規模社區傳播，新北市依中央流行疫情指揮中心指示設立「隔離收治中心」收治輕症病患時，護理防疫隊將進一步協助隔離收治中心的各項護理工作。
今出席授證的退休護理師表示，看到新北市長呼籲，這20名退休護理師就自願站出來幫忙，也號召其他退休護理人員，運用專業知識守護台灣。
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