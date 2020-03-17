沒擋好昨8例境外移入 侯友宜籲：不管一二三級都別出國

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第24次應變會議，他昨早先宣布新北市高中職以下學校師生非必要不出國，今在會議時再重申，他表示，尤其昨一口氣增8例境外，和中央同步呼籲，在這時不管列為一級、二級或三級，原則上希望大家不要出國，以免超出台灣所能負荷。

侯友宜說，他建議中央戰略策略「阻絕於境外，管控於境內」。第一波中港澳攻擊台灣守住了，第二波是全球蔓延，不管歐洲、中東到美國疫情都在高漲，昨就有8例境外移入，告訴我們第二波攻擊沒有擋好，我們必須要更加把勁。

侯友宜說，「防疫只有過無不及，別人一時一刻不認同也要概括承受」，才是擋得住的關鍵。他說，昨早要求新北市師生除了特例外，先不出國。

侯友宜和中央同步呼籲，再三強調在這時真的沒必要出國，不管列為一級、二級或三級，原則上希望大家不要出國。因為疫情瞬間變化無法預測。

侯友宜憂，國人若搞不清楚全球疫情蔓延迅速，把疫情帶回來，台灣在國內管控可否有效撲殺？他說，現在是零星個案，但當管控量超過一定數目，我們有沒有能力足以提供更好的醫療？盼大家共體時艱、自律自重，做好境外阻絕、境內管控就可以順利度過難關。