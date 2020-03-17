侯友宜推區域聯防 3月26日前雙北盤點好再邀周邊縣市

新北市長侯友宜今早召開因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情第24次應變會議，侯友宜上周六在新冠肺炎社區感染大規模防疫演習時，向中央提出區域聯防，昨也跑去找台北市長柯文哲會面；侯今在會議表示，在3月26日（雙北合作平台會議）之前，要盤點好雙北資源為基礎，再邀周邊縣市加入。

侯友宜表示，社區感染絕不是新北市單一縣市作為，昨天特別去看柯市長，大家溝通作戰模式觀念，他希望能在3月26日之前，雙北先做頭，盤點好資源為基礎，再邀周邊幾個縣市加入，可包括宜蘭、基隆及桃園。

侯友宜說，各地人力物資不同，可搭配互補不足，如新北可以做郊外防疫旅館，而新北的17家急救醫院可和台北市成熟的醫療網緊密配合。

侯友宜表示，做好區域聯防，採取同步防疫，這樣等中央下令時，不管是人車管制、醫療分配、防疫志工調整等都會比較順利，就可以守住整個北部。他已責成新北市副秘劉和然和台北市副市長黃珊珊聯繫，雙北做好沙盤推演。