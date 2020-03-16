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代辦護照 新北6年前就推動

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北報導
內政部昨起在桃園、台中等縣市試辦護照代辦，新北市則在6年前就推出這項代辦服務。 圖／新北市民政局提供
內政部昨起在桃園、台中等縣市試辦護照代辦，新北市則在6年前就推出這項代辦服務。 圖／新北市民政局提供

內政部昨天起在桃園、台中等縣市試辦護照代辦，新北市早在6年前就推動這項服務，已協助民眾代辦護照26.7萬件，且新北還能提供民眾因改名等代辦換發護照服務，目前服務繼續，不受內政部試辦影響。

內政部昨起在多縣市試辦

新北市民政局長柯慶忠表示，為減輕民眾申辦一樣業務，卻必須在不同機關來回奔波的困擾，民政局在2013年拜會外交部領事事務局，爭取由新北各戶政所受理代送護照服務，並從隔年4月1日試辦，10月1日正式開辦，第一年民眾代辦護照的委託率達49%，2019年高達70%，代辦率提升速度驚人，甚至有人從外縣市到新北申請代辦。

至去年2月止，新北委託代辦護照件數已達26萬73391件，以旅行社每件代辦費300元來計算，為民眾省下8021萬餘元的代辦費。

新北服務更多元 7個工作天就可領取

相較內政部版的代辦護照措施，新北市除了代辦護照，申辦改姓名、身分證統號、出生地或出生日期異動，導致舊護照與戶籍資料不符者，也可同時申請代辦換發護照的服務，申辦後約7個工作天，民眾就能自行至戶所領取護照，並在該戶所繳納相關費用。

柯慶忠表示，內政部昨起在桃園、台中、雲林、嘉義等部分戶所試辦後，將擇期於全國正式開辦，未來新北市將配合內政部措施進行。

民政局戶政科長顏耀明指出，目前新北各戶所首次申辦護照服務繼續辦理，不會受到內政部試辦作業影響。

護照 內政部

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