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百年前防疫器具 就在淡水小白宮內
新冠肺炎疫情造成全球各地受影響，勤洗手、做好衛生管理成為防疫重要步驟，不過百年前如何洗手防疫？新北淡水古蹟博物館說，「前清淡水關稅務司官邸（小白宮）」的花木之間，有個設立於日治時期的「郵筒型立式消火栓」，就是台灣衛生史上的重要文物。
淡水古蹟博物館說，郵筒型立式消火栓長31公分、寬31公分、高88公分，底座則是8邊形，上面有圓筒形長管，並設有出水口與開關，整體造形類似郵筒，這是日治時期肩負著公用給水任務的重要設備。
淡水古蹟博物館指出，根據調查研究，當年日本政府為了適應台灣亞熱帶的氣候、改善衛生條件，在淡水鋪設了全台首座自來水道「滬尾水道」，也在協興街（今重建街）、元吉街（今清水街）上，建立了數個水管頭，方便取水也兼具消防功能。
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