瑞芳高工轉型住宿型特色學校 強化師徒制培訓技職人才

新北市政府補助瑞芳高工整修宿舍，朝轉型住宿型特色學校邁進，教育局長張明文今到瑞工主持「瑞工學苑」啟用儀式，期許校方善用住宿與集中培訓優勢，規畫課程，培育全方位技職人才。

瑞芳高工表示，去年提出「轉型住宿型特色學校」專案計畫，獲得教育局補助578萬元修繕宿舍。宿舍交誼廳和2、3樓住宿區，除裝設分離式冷氣機，洗衣區重新配電配水，室內外用餐區餐桌、休憩台也重新設計裝潢，希望讓學生認為宿舍就像「家」一樣舒適。

瑞工校長顏龍源說，瑞工學苑可提供基北區交通不便及遠道而來的學生安心就學的好環境，配合學生住宿舍，已規劃課程結合生活管理、師徒制及多元社團活動。

瑞工學苑下學年度優先提供室內空間設計科及機械科新生申請，未來也會與勞動部合作辦理住宿型職業訓練中心，利用餘裕空間提供長期職業訓練課程使用，教學資源與瑞芳高工師生共享。