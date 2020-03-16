避免群聚感染 淡水骨骸櫃遷移登記延期
淡水區公所辦理淡水第一公墓納骨塔舊塔骨灰遷移到聖賢祠登記作業，而原本預定本月21日及22日辦理骨骸櫃的遷移作業，區公所在上星期公告，因為受到新冠肺炎病毒的影響，考量到大家的健康安全，登記作業將會往後延期。
淡水區長 巫宗仁表示，在7日8日登記骨灰的部份，當然雖然湧入許多人，不過登記相當順利，沒有登記到的家屬事後還可以跟公所登記。但就是因為避免大家排隊造成群聚事件，因此就將接下來骨骸遷移登記延期，也透過里長網路各管道發出通知。
淡水區長巫宗仁表示，由於目前防疫優先，除了延期骨骸遷移之外，也會重新規畫到時後的登記動線，週邊的措施改進，另外由於舊塔要遷移的骨骸櫃有5000個，目前新塔只有一千多個位置，也希望趁延期的這段期間，將不足的部份，建置完成，讓家屬來登記時有足夠的位置，而實際延期時間，還得等待肺炎疫情趨緩之後，再另行公佈。
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