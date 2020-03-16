新北福德關懷會助防疫 捐第一線志工護面罩

新冠肺炎，全民防疫，新北市福德關懷協會準備了簡易護面罩分送給汐止區學校及七星社福中心，希望站在第一線服務的社工還有學校志工，都能自我保護，提前做好防疫工作。

福德關懷協會理事長黃鏡堂指出，針對這次疫情，特地來七星社福中心，因為他們現在總共有19位志工，他們都需要到弱勢家庭、獨居長輩家中關懷，那這個防護罩就是讓他們能夠自我保護，提前做防疫工作，社工他們真的很辛苦，那我們只是盡棉薄之力。

那除了防護罩，之前也有送學校耳溫槍，送給學校家長防護罩，是讓他們站在第一線為小朋友量額溫的時候多一層的保護，我們協會一直很重視所有社工、志工、還有老師這區塊，因為他們真的很辛苦。

市議員張錦豪表示，很感謝福德關懷協會，長期以來就很關心地方，這次因為防疫物資大家都很缺乏，那這次理事長他也到北峰國小、保長國小、七星社福中心，給我們社福及志工人員多一層保障，那我們也很肯定社福人員還有志工們，在第一線幫忙我們做社會服務工作。

七星社福中心主任周培仙說，首先感謝福德關懷協會、還有議員張錦豪的關心，讓我們第一線服務的時候可以先自我保護，照顧好自己的身體健康，才能照顧別人。