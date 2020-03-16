瑞芳高工學苑揭牌 打造希臘風交誼廳

瑞芳高工透過「轉型住宿學校」計畫，向市府教育局爭取了578萬全面整修宿舍，讓宿舍內各房間都裝設了新冷氣，不宿舍餐廳的桌椅地面樣式更新更整齊，交誼廳也利用藍白相間的色調，打造成明亮的希臘風格，今(16)日舉行揭牌儀式，開啟瑞芳學苑的新篇章。

來到瑞芳高工宿舍，這裡已非昔日因為多雨天氣造成的老舊昏暗空間，明亮的交誼廳透過藍白色調的窗戶與希臘風階梯，打造得相當吸引人，住宿生這學期也感受很大的不一樣。

瑞芳高工校長顏龍源表示，宿舍利用寒假期間進行施工，並在上個月完工，學生們目前入住的房間也都裝設了新冷氣，接下來炎熱的夏天也能有更好的自習環境，今天的揭牌儀式，市議員林裔綺服務處執行長顏世雄、市府教育局、瑞芳區長王坤南、在地龍山、龍安、龍川里長及學校家長會、校友會皆到場，見證瑞芳高工的轉變。

瑞工日後將打造成住宿型特色學校，不僅有良好空間供學生交流討論功課，還將規劃課程結合生活管理、師徒制、多元課後活動，啟動夜間培育計劃，讓技職教育有更全面的照料，也給住宿學生「家」一般的舒適與溫馨。