汐止區長視察宮廟防疫 籲活動延期、取消

新冠肺炎疫情延燒，汐止區公所為了擴大宣導防疫， 今(16)日區長陳健民前往各宮廟視察防疫狀況，在戴口罩、量體溫、消毒部分，都做的不錯，至於接下來農曆三月的遶境大型活動，原則上也請宮廟配合取消或延期。

汐止區長陳健民指出，目前新冠肺炎在世界各國持續蔓延，希望包括各宮廟，還有未來我們會到各社區去做宣導，希望大家在整體防範的措施能夠越來越周延，避免讓疫情擴散的可能。今天來宣導的部分，就是有信眾來這邊時，希望他們自己要戴口罩，並配合宮廟的做法要量體溫、洗手，來看各宮廟目前也做的非常的好，那也希望各宮廟能把這做法持續下去，確保整個狀況疫情能趨於穩定。

陳健民表示，在此也呼籲區裡頭各宮廟，需要辦活動的話可以考慮原則上先以延後或是取消，等整個疫情趨緩以後，再做整個考慮，因為每年都會有幾個大型的遶境，還有像是寺廟有一些法會，比較傳統祭祀的慶典要辦，在這個時間點也請大家先做一個調整。

王母救世宮主黃英敏說，很感謝區長今天來關心，那其實我們從過年前就有多配合多洗手消毒戴口罩，那我們也一直有配合相關防疫工作，像是今年農曆三月媽祖娘娘的遶境我們也取消，那像是辦課程上課時，也都有保持距離，那這邊也很通風請大家放心。