豐珠中學復育水梯田 盼籌校犬生命基金

貢寮區豐珠中學今(16)日到學校週邊的雞母嶺水梯田舉行春耕祈福，學生們除用合唱樂聲誠心祈禱，也與區長施玉祥、師長們一同下田插秧，希望在地水梯田能長久留存，同時稻作收入也將用在社區共餐、校犬生命基金，讓學生學到為他人奉獻的精神。

貢寮區長施玉祥表示，豐珠中學位在貢寮區美豐里雞母嶺，周圍除了有楊廷理古道，還有水梯田遍布，只是在地人口老化，許多水梯田漸漸失耕而乾涸，這次學校舉辦春耕祈福活動已是第五年，希望透過農務教學，讓學生們了解在地水梯田的耕種文化。

祈福活動中，學生們唱著「十八姑娘」合唱曲，讚頌著山水的純樸與青春的靚麗，校長及區長也紛紛送上祝福，並用竿子、金紙、香做成信仰中供土地公巡視的拐杖，插入田中祈求土地神能多加眷顧，利用有機肥培育的秧苗，一行人下田插秧，大家有各自負責的區域，但合作順著一致方向，並不如想像容易。

豐珠國中校長陳紅蓮表示，在水梯田體驗活動中，老師、區長教授「五、五、二十、再加五」的數字口訣，也就是，一次插下要五支苗，一橫排種五棵，每棵橫寬保留20公分距離，往後踏一步後，下一橫排要與前一排相隔25公分，用最傳統、專業的方式練習農人們的辛勞，也讓孩子們學會了粒粒皆辛苦的感恩。