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受新冠肺炎疫情影響 北市動物園來客掉2、3成
新冠肺炎疫情延燒，不少國人減少外出休閒，以台北市立動物園為例，比照去年1、2月同期遊客量，明顯少了2、3成。對此，台北市立動物園發言人曹先紹指出，撇除天候因素，不否認受疫情影響，讓許多遊客取消戶外休閒，但他也呼籲，民眾無須過度緊張，若北台灣發生社區感染，室內場館將考慮關閉，動物園也將持續與地方政府及疫情指揮中心保持密切聯繫。
針對同期遊客數對照比例，曹先紹表示，今年年假首日天候不佳，遊客數相對以往來得少。然而，近日新冠肺炎疫情升溫，讓不少國人減少外出計畫，動物園遊客數相較去年減少2、3成。
面對新冠肺炎疫情威脅，曹先紹說，動物園正積極防疫，入園除需要測量額溫，也規定所有工作人員服勤時，須全程配戴口罩。此外，各館區也增設消毒酒精取用點，並搭配定時跑馬燈與播音，提醒遊客落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等防疫措施，讓民眾都能安心遊園。
此外，曹先紹提到，若北台灣發生社區感染，室內場館將考慮關閉，也會與疫情中心積極配合。他也說，目前已將動物園3、4月份的「保母講古」室內活動改在室外舉行，降低群聚感染風險，另也有在規畫線上教育解說課程，教育過程也能兼顧防疫。
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