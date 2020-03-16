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不怕潮汐淹碼頭 八里挖子尾南側碼頭墊高了

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
八里挖子尾南側碼頭進行墊高、道路整平工程後，漁民不用再因潮汐而煩惱生計。圖／新北市水利局提供
八里挖子尾南側碼頭進行墊高、道路整平工程後，漁民不用再因潮汐而煩惱生計。圖／新北市水利局提供

為改善八里挖子尾南側碼頭漁獲道路，新北市水利局日前彙整當地居民意見，以不影響河口生態方式進行補強作業，讓漁民有條安心回家的路。

淡水漁會代表洪志峰表示，過去挖子尾南側碼頭長期受潮水拍打，導致破損歪斜多年，甚至快要斷裂，每周漲潮時，作業平台都會被海水淹沒。

因此，漁民上、下船捕魚都要和時間賽跑，深怕手腳慢一點就要摸黑上岸，天氣惡劣時，甚至找不到回家的路，這樣看天吃飯的窘境，長期下來苦不堪言。

新北市議員蔡錦賢服務處張主任表示，八里的潮間帶挖子尾聚落村口旁，為沙質海岸與沿海濕地地形可停泊船隻。

但去年7月漁民陸續陳情南側碼頭岸邊路面毀損、淹水，導致漁民作業時安全飽受威脅，向水利局反映及會勘後，已在今年2月完成碼頭南側作業平台改善工程。

水利局表示，施工過程中，因考量挖子尾位處河海交界處河口生態豐富，經彙整漁會代表的意見後，以最經濟且不影響生態方式，將既有碼頭墊高並將上岸路面修復整平，加固了碼頭，讓漁民不用每逢潮汐就煩惱生計問題。

八里挖子尾南側碼頭進行墊高、道路整平工程後，漁民不用再因潮汐而煩惱生計。圖／新北市水利局提供
八里挖子尾南側碼頭進行墊高、道路整平工程後，漁民不用再因潮汐而煩惱生計。圖／新北市水利局提供

碼頭 漁民

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