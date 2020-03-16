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代辦護照一點通 快速了解新北市vs.內政部版本

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市自2014年推出代辦護照服務，內政部今起也在多縣市試辦。圖／新北市民政局提供
新北市自2014年推出代辦護照服務，內政部今起也在多縣市試辦。圖／新北市民政局提供

內政部今起在桃園、台中、雲林、嘉義、屏東及澎湖等縣市試辦護照代辦，而新北市早已在2014年4月就推出這項服務，比較新北市與內政部的版本，新北戶所儘管無運送護照服務，但同時能辦理的業務及申辦天數較為豐富及快速。

依內政部代辦護照措施，首次辦理護照的民眾，在戶所辦理「人別確認」後，可一併在該戶所申請代辦護照。

之後再持戶所開的繳款證明到超商、郵局或農漁會繳費，自繳費起約8個工作天，民眾可選擇自行至戶所領照，或是由外交部快遞至指定地址，送達費再自付運送費用。

而新北市目前代辦護照內容及方式，除了代辦護照外，申辦改姓名、身分證統號、出生地或出生日期異動，導致舊護照與戶籍資料不符者，也可同時申請代辦換發護照的服務。

在申辦後約7個工作天，民眾就能自行至戶所領取護照，並在該戶所繳納相關費用。

新北市民政局長柯慶忠表示，內政部今起在桃園、臺中、雲林、嘉義、屏東及澎湖等部分戶所試辦後，再擇期於全國正式開辦，未來新北市也將配合內政部代辦護照措施來辦理。

護照 內政部

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