新北首創代辦護照達26萬件反應熱烈 今起多縣市試辦

內政部今起在桃園、台中、雲林、嘉義、屏東及澎湖等縣市試辦護照代辦，而從2014年4月就推動這項服務的新北市，已協助民眾代辦護照高達26萬73391件。

新北市民政局長柯慶忠表示，為減輕民眾申辦一樣業務，卻須在不同機關來回奔波的困擾，在2013年拜會外交部領事事務局，爭取由新北各戶所受理代送護照服務。

2014年4月日試辦，並在同年的10月1日正式開辦，第一年民眾代辦護照的委託率達49.15%，2019年高達70.3%，代辦率提升速度驚人，甚至有人從外縣市到新北申請代辦。

截至2019年2月止，新北委託代辦護照的件數已高達26萬73391件，以旅行社每件代辦費300元來計算，更為民眾省下8021萬7300元代辦費用。

民政局戶政科長顏耀明表示，目前新北各戶所首次申辦護照服務仍繼續辦理，不會受到內政部試辦作業的影響。