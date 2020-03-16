聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北首創代辦護照達26萬件反應熱烈 今起多縣市試辦
內政部今起在桃園、台中、雲林、嘉義、屏東及澎湖等縣市試辦護照代辦，而從2014年4月就推動這項服務的新北市，已協助民眾代辦護照高達26萬73391件。
新北市民政局長柯慶忠表示，為減輕民眾申辦一樣業務，卻須在不同機關來回奔波的困擾，在2013年拜會外交部領事事務局，爭取由新北各戶所受理代送護照服務。
2014年4月日試辦，並在同年的10月1日正式開辦，第一年民眾代辦護照的委託率達49.15%，2019年高達70.3%，代辦率提升速度驚人，甚至有人從外縣市到新北申請代辦。
截至2019年2月止，新北委託代辦護照的件數已高達26萬73391件，以旅行社每件代辦費300元來計算，更為民眾省下8021萬7300元代辦費用。
民政局戶政科長顏耀明表示，目前新北各戶所首次申辦護照服務仍繼續辦理，不會受到內政部試辦作業的影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言