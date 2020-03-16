五股海砂屋列管4年多終拆除 重建可獲50%容積獎勵

位在新北市五股區五福路的海砂屋因屋況不佳，市府從2015年列管，住戶申請「新北市防災建築再生自治條例」，取得50％容積獎勵，並在今年3月進行拆除。

都更推動辦公室專委邱信智表示，本案基地面積為452.67平方公尺（約137坪），原建物為地上5層、共15戶的公寓住宅，從去年4月開始進場輔導，針對社區辦理個案說明會，比較各種重建方案的優缺，並定期至社區訪視，與六福里長謝從慧及推動師保持聯繫，隨時瞭解現況。

邱信志表示，經過多次和住戶代表們討論，終於決定先行拆除危險房屋，取得50％容積獎勵。因為防災獎勵的期限只到今年3月22日，社區住戶們在去年11月開始簽署同意書，經各方努力，終於在3月動工拆除，並取得防災再生自治條例獎勵適用證明。

城鄉局長黃一平表示，新北市推動防災建築再生自治條例，提供基準容積最高50%的獎勵，並給予租金、地價稅、房屋稅等補貼，希望透過獎勵措施，讓更多危險建築透過多元重建管道，加速推動更新、提升住的安全，讓重建之路不再漫長無期，

城鄉局表示，「新北市防災建築再生自治條例」只到今年的3月22日，但因應市民需求及為鼓勵更多遲滯改善的社區加速辦理重建，也已推出「新北市處理防災型建築加速改善要點」，延續防災自治條例申請期限至112年3月22日止，讓有需要的社區民眾可以申請。